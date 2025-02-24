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Младший Протас провел феноменальный матч в OHL, набрав пять очков

  • 24.02.2025, 12:33
Младший Протас провел феноменальный матч в OHL, набрав пять очков
Илья Протас

Белорусский форвард стал первой звездой матча.

В хоккейной лиге Онтарио [OHL] прошли очередные матчи регулярного чемпионата, пишет belarushockey.com.

«Виндзор Спитфайрз» дома обыграл «Сагино Спирит» — 7:3.

У победителей 18-летний белорусский форвард и проспект «Вашингтона» Илья Протас играл в центре первого звена, набрал 5 (2+3) очков (их них 4 в большинстве), нанес 6 бросков, выиграл 6/13 вбрасываний и заработал показатель полезности «+1». Он был признан первой звездой матча.

В сезоне у него 52 игры, 98 (41+57) очков, показатель полезности «+46», 28 минут штрафа.

Протас-младший набирает очки в восьми играх кряду (7+14). Он входит в топ-4 бомбардиров и топ-3 снайперов лиги.

«Виндзор» с 83 баллами в 57 матчах занимает 2-е место в Западной конференции (гарантировали себе выход в плей-офф).

Ранее брат Ильи, Алексей Протас, оформил ассистентский хет-трик в матче НХЛ. Белорусский нападающий «Кэпиталз» три раза бросил по воротам, допустил одну потерю, совершил один перехват и завершил встречу с показателем полезности «+3».

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