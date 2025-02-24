Доминирующая идея 2 Владимир Пастухов

24.02.2025, 12:53

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Внешняя политика Трампа может привести как к успеху, так и к полному банкротству.

Я довольно много слушал в последние дни Трампа в «прямой речи». Не думаю, что я был одинок. Мне захотелось его понять, особенно после того, как он так много стал говорить о деньгах. И еще очень хотелось вспомнить, что же это все мне напоминает, но никак не закольцовывалось. И вдруг все замкнулось – конечно же, вот оно: «Я всех вас переживу. Вы не знаете Паниковского. Паниковский вас всех продаст, купит и снова продаст. Но уже дороже. Верните мне мои деньги! И все!». Кто подзабыл, может посмотреть по ссылке.

По моему сугубо личному мнению, у Трампа наблюдается серьезная профессиональная деформация, которая с возрастом приобрела характер «доминирующей идеи». Он считает себя непревзойденным мастером сделок, он возвел сделки в культ, он ни о чем другом, кроме сделок, не способен думать. Смысл жизни для него – заключение сделок. А поскольку это своего рода внутренний наркотик, то ему для поддержания себя в тонусе нужны все более и более грандиозные сделки.

Не скажу, что это делает жизнь человечества более спокойной и предсказуемой. Лично я знал человека, который приблизительно в возрасте Трампа приобрел «болезнь инвестора» - вынашивал с утра до вечера планы грандиозных сделок, тасовал на своем рабочем столе «инвестиционные проекты» один другого чуднее, вкладывался во все более авантюрные предприятия, пока окончательно не промотал многомиллионное состояние всей семьи и остался до конца своих дней на попечении детей.

В одном из своих исторических памфлетов Карлейль, изучая истоки французской революции, указывал на людей, сознанием которых овладевает «доминирующая идея», как на опасных триггеров сложных исторических процессов, так как эти люди способны с невероятным упорством двигаться к своей иллюзорной цели, не обращая внимания на преграды, которые заставили бы задуматься любого человека, чье сознание свободно от маниакальной приверженности одной-единственной страсти.

Когда-то на заре путинской эпохи великий Иванов первым разглядел в Путине аналогичную страсть, указав, что от чрезмерной и неуправляемой любви этого человека к деньгам исходит колоссальная угроза российскому обществу. Сейчас угроза удвоилась и приняла глобальный масштаб, так как и в России, и в Америке одновременно правят люди, деньги для которых являются единственным реальным культом. И это мы еще плохо знаем, чему поклоняется председатель Си, иначе бы нам стало совсем грустно.

Возвращаясь к Трампу, я бы все-таки заметил, что его патологическое стремление рассматривать политику исключительно как серию успешных сделок может привести как к успеху, так и к полному банкротству. Выражаясь языком Маяковского, можно сказать, что сегодня он в равной степени кандидат как в нищие, так и в президенты. Объективность революции, которую волею судьбы ему пришлось возглавить (пока), не гарантирует удачу всему предприятию.

Владимир Пастухов, Telegram

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