Нацбанк принял решение, которое может повлиять на ставки по кредитам
- 24.02.2025, 12:55
Значение расчетных величин стандартного риска повысили.
Нацбанк повысил значение расчетных величин стандартного риска (РВСР) на март. Это процентный потолок по банковским кредитам, в первую очередь на недвижимость. Об этом сообщается в телеграм-канале регулятора, пишет «Зеркало».
Нацбанк установил РВСР по новым кредитам для компаний на уровне 12,87% годовых. По займам для населения показатель вырос до 18,18% годовых.
Это потолок для банков по процентным ставкам по кредитам. Его нельзя превышать. Это означает, что в марте банки могут повысить ставки по кредитам на недвижимость до этого уровня.
Последний раз этот потолок по кредитам регулятор поднимал в августе 2024 года — до 17,71%, и с тех пор он не менялся.