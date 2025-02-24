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Нацбанк принял решение, которое может повлиять на ставки по кредитам

  • 24.02.2025, 12:55
Нацбанк принял решение, которое может повлиять на ставки по кредитам

Значение расчетных величин стандартного риска повысили.

Нацбанк повысил значение расчетных величин стандартного риска (РВСР) на март. Это процентный потолок по банковским кредитам, в первую очередь на недвижимость. Об этом сообщается в телеграм-канале регулятора, пишет «Зеркало».

Нацбанк установил РВСР по новым кредитам для компаний на уровне 12,87% годовых. По займам для населения показатель вырос до 18,18% годовых.

Это потолок для банков по процентным ставкам по кредитам. Его нельзя превышать. Это означает, что в марте банки могут повысить ставки по кредитам на недвижимость до этого уровня.

Последний раз этот потолок по кредитам регулятор поднимал в августе 2024 года — до 17,71%, и с тех пор он не менялся.

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