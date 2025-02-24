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Лишь второй такой канцлер: интересный факт о Фридрихе Мерце

  • 24.02.2025, 13:16
Лишь второй такой канцлер: интересный факт о Фридрихе Мерце
Фридрих Мерц

Еще один штрих к портрету будущего главы Германии.

Лидер ХДС/ХСС Фридрих Мерц, который возглавит правительство ФРГ, лишь второй канцлер послевоенного периода, который служил в армии.

Предыдущий канцлер с «военным прошлым» — Гельмут Шмит.

«Когда Мерц приезжал в Литву и посетил немецкий батальон, то вместо того, чтобы заехать на 30 минут, сделать селфи, пожать руки и уехать, он провел там 4 часа, поговорил с каждым солдатом и за свои средства организовал пикник для военнослужащих», — обращает внимание политический обозреватель «Немецкой волны» Константин Эггерт.

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