Лишь второй такой канцлер: интересный факт о Фридрихе Мерце
- 24.02.2025, 13:16
Еще один штрих к портрету будущего главы Германии.
Лидер ХДС/ХСС Фридрих Мерц, который возглавит правительство ФРГ, лишь второй канцлер послевоенного периода, который служил в армии.
Предыдущий канцлер с «военным прошлым» — Гельмут Шмит.
«Когда Мерц приезжал в Литву и посетил немецкий батальон, то вместо того, чтобы заехать на 30 минут, сделать селфи, пожать руки и уехать, он провел там 4 часа, поговорил с каждым солдатом и за свои средства организовал пикник для военнослужащих», — обращает внимание политический обозреватель «Немецкой волны» Константин Эггерт.