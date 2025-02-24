Белорус о военных сборах: Многие плюются, глядя на это все 3 24.02.2025, 13:52

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Честный рассказ о проблемах в белорусской армии.

8 февраля Министерство обороны отчиталось, что первые группы вызванных из-за повесток военнослужащих уже выбыли в воинские части для «боевого слаживания» в составе подразделений.

Сергея увезли в Брестскую область, рассказывает «Белсат». Сообщили, что отправляют на военные сборы в силы территориальной обороны. Там переодели в униформу и направили в место расположения военнообязанных. Вместе с мужчиной на сборах были около 200 человек. У каждого дома остались дела, работа, семья. Некоторых забрали на сборы без предупреждения, прямо с рабочего места.

«Многие плюются, глядя на это все, но открыто не жалуются – боятся. Политику не обсуждают. Несколько дней особо не трогали, дали адаптироваться, а потом началось – спали несколько часов. Многие почти сразу заболели. Потом начали промывать мозги: «Нас хотят захватить, но мы не сдадимся, мы здесь, чтобы им всем показать». В основном мужики просто сидят и молча слушают идеолога. Хотя все понимают: эти сборы – из-за войны в Украине. Но есть пара-тройка ярых лукашистов. Они вместе с россиянами готовы нас от украинцев защищать. Начинаешь задавать вопросы типа «они же на нас не нападали», а там просто каша в голове. Лучше не трогать, так как после сборов хочу домой, а не за решетку из-за «политики».

С техникой, по словам собеседника, на сборах все скучно. В основном – очень старая и испорченная. Большинство техники глохнет уже через 5–10 км. Из бронированной техники, по ощущениям, в нормальном рабочем состоянии – 10–15%.

«Один парень выложил фото нашего расположения – и сейчас за всеми следят, – говорит собеседник. – Тому, кто разместил, грозит наказание. Какое, пока не знаем. Его увезли куда-то. Недалеко от нас поставили глушилку. Там не то что интернета, сотовой связи практически нет».

Как рассказал Сергей, планируется, что под руководством инструкторов военнообязанные будут изучать приемы разведки, ведения боя из окопа, метание учебных гранат, тактику передвижения во время боя:

«Пока это сложно себе представить. Наблюдаю только хаос и неорганизованность – и на учениях, и даже на этапе транспортировки в подразделение. Сказали только, что патронов, как обычно, жалеть не будут. Будем стрелять из пистолета Макарова и автомата Калашникова».

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