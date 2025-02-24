Чем заменить кофе: пять бодрящих напитков, которые повысят вашу энергию 4 24.02.2025, 13:58

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Есть несколько бодрящих альтернатив чашке кофе.

Чашка кофе - не самый удачный способ справиться с послеобеденным упадком сил, особенно если вы хотите хорошо выспаться вечером. При этом, как пишет Тереза Джентиле, MS, RD, CDN, пресс-секретарь Академии питания и диетологии в статье для Realsimple, все же есть способы взбодриться в конце дня, помимо кофе - просто выберите здоровый вариант энергетического напитка.

Чтобы грамотно выбрать энергетик, нужно следовать нескольким рекомендациям, отмечает она. Так, лучше выбирать напитки, не содержащие слишком много ингредиентов, также не отдавайте предпочтение готовым энергетикам. Также она крайне не рекомендует перебирать с кофеином и не смешивать кофе с алкоголем, поскольку это усилит обезвоживание, а также создать дополнительную нагрузку на сердце.

Она рекомендует пять энергетических напитков, которые могут взбодрить вас вместо кофе.

1. Вода

Иногда все, что вам нужно, - это большой стакан воды. «Легкое обезвоживание может способствовать умственной усталости», - говорит Джентиле. Если вы не в настроении пить простую воду, попробуйте добавить в нее газ, выжать фруктовый сок или даже попробовать кокосовую воду.

2. Шоколадное молоко

Молоко само по себе обладает увлажняющими свойствами, которые могут помочь вам справиться с усталостью, вызванной обезвоживанием. В нем также есть кофеин и сахар, которые повышают энергию, а какао содержит флавоноиды - соединения, обладающие антиоксидантными и противовоспалительными свойствами.

3. Зеленый чай

«Он содержит кофеин и L-теанин, аминокислоту, которая способствует расслаблению без сонливости, что может привести к улучшению концентрации внимания», - говорит Джентиле.

4. Матча

Если у вас выдался тяжелый день и вам хочется еще больше кофеина, вам подойдет матча, говорит Джентиле. «Это порошкообразная форма зеленого чая с более высокой концентрацией кофеина и антиоксидантов».

5. Смузи

Смузи - это здоровый способ зарядиться энергией благодаря сочетанию полезных ингредиентов. Попробуйте сочетание йогурта и фруктов, чтобы получить простые углеводы, которые помогут вам зарядиться энергией, и добавьте какао-порошок или матчу, чтобы получить дополнительный энергетический заряд.

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