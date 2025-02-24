Лавров анонсировал новый раунд переговоров между РФ и США 6 24.02.2025, 13:57

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Сергей Лавров

Они могут пройти уже на этой неделе.

Россия собирается продолжить переговоры с США на этой неделе, сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

По его словам, одним из вопросов, которые планируется обсудить, будет восстановление работы дипломатических представительств. Ранее для этой цели состоялось уже «два технических предварительных контакта». «Самое несложное — это все-таки наладить (мы это предложили) нормальную работу посольств: российского — в Вашингтоне и американского — в Москве… На этой неделе уже состоятся полноценные консультации, которые, я надеюсь, снимут искусственные препятствия, нагроможденные демократическими администрациями США за последние годы», — сказал Лавров на пресс-конференции в Турции. Формат и место встречи он не уточнил.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что новый раунд российско-американских переговоров состоится 25 февраля, как и в первый раз, в столице Саудовской Аравии — Эр-Рияде. Замглавы МИД России Сергей Рябков говорил, что встреча пройдет в конце следующей недели на уровне глав департаментов внешнеполитических ведомств и будет посвящена «раздражителям в двусторонних отношениях».

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