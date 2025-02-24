Вернувшиеся домой российские оккупанты убили минимум 240 человек

Вернувшиеся домой российские оккупанты убили минимум 240 человек2
- 24.02.2025, 14:19
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Жертвами z-фронтовиков становятся не только их родные и знакомые.
Участники войны с Украиной убили в российских регионах как минимум 240 человек. Судебную статистику к третьей годовщине вторжения проанализировало издание «7х7».
В исследование журналистов попали только случаи, подтвержденные приговорами по пяти статьям, связанным с убийством. Некоторые дела еще рассматриваются, по нескольким делам приговоры не опубликованы или из них изъяты данные — так что убитых может быть больше, отмечают журналисты.
За время войны российские суды вынесли 225 приговоров по убийствам, которые вернулись с фронта, доступных для анализа. Жертвами участников вторжения стали жители 62 регионов России. Больше всего убитых в Краснодарском крае и в Костромской области — по 14 человек.
Двенадцать человек погибли от рук вернувшихся с войны в Ростовской области, десять — в Забайкальском крае, девять — в Красноярском крае, по восемь — в Волгоградской области и Пермском крае.
Жертвами z-фронтовиков становятся не только их родные и знакомые, но и случайные люди: дети, пенсионеры, прохожие.
Вместе со статьей об убийстве обвиняемым ставят в вину в том числе статьи об изнасиловании и грабеже. Участие в войне с Украиной суды засчитывают как смягчающее обстоятельство, а полученные там награды и грамоты — как признак хорошей репутации.