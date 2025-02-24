В Кобрине решили проблему с электричеством

В Кобрине решили проблему с электричеством1
- 24.02.2025, 14:29
Свет вернулся в сотни домов горожан.
Электроснабжение Кобрина полностью восстановлено, сообщило Минэнерго.
Технологический сбой в работе оборудования произошел на одной из подстанций (ПС-110 «Кобрин-Западная») в 4 часа утра 24 февраля. Свет исчез в большей части города.
«В результате оперативных переключений большая часть потребителей запитана и электроснабжение в домах восстановлено», —сообщили позже энергетики.
По данным спасателей, без света оставались полтысячи частных домов. Для обеспечения работы котельной подключили дизельный генератор. Генераторы включали в школе и детском саду.
О том, что «энергоснабжение всех потребителей» полностью восстановлено, Министерство энергетики сообщило в 13:26.
Генеральный директора «Брестэнерго» Николай Водич уточнил, что Кобрин утром был и без тепла. Его подачу восстановили только к 9:00. Свет во всех домах появился к 12:00. По словам Водича, причину происшествия выяснит комиссия.
Котельная временно работает на дизельном генераторе. Там идут работы.