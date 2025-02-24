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В Кобрине решили проблему с электричеством

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  • 24.02.2025, 14:29
В Кобрине решили проблему с электричеством

Свет вернулся в сотни домов горожан.

Электроснабжение Кобрина полностью восстановлено, сообщило Минэнерго.

Технологический сбой в работе оборудования произошел на одной из подстанций (ПС-110 «Кобрин-Западная») в 4 часа утра 24 февраля. Свет исчез в большей части города. 

«В результате оперативных переключений большая часть потребителей запитана и электроснабжение в домах восстановлено», —сообщили позже энергетики.

По данным спасателей, без света оставались полтысячи частных домов. Для обеспечения работы котельной подключили дизельный генератор. Генераторы включали в школе и детском саду.

О том, что «энергоснабжение всех потребителей» полностью восстановлено, Министерство энергетики сообщило в 13:26.

Генеральный директора «Брестэнерго» Николай Водич уточнил, что Кобрин утром был и без тепла. Его подачу восстановили только к 9:00. Свет во всех домах появился к 12:00. По словам Водича, причину происшествия выяснит комиссия.

Котельная временно работает на дизельном генераторе. Там идут работы.

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