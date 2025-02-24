Президент Литвы предлагает принять Украину в ЕС 1 января 2030 года

Президент Литвы предлагает принять Украину в ЕС 1 января 2030 года3
- 24.02.2025, 14:33
Также Гитанас Науседа предлагает позвать Киев в НАТО.
Президент Литвы Гитанас Науседа предложил зафиксировать 1 января 2030 года датой вступления Украины в Европейский Союз.
«Безопасность Европы зависит от безопасности Украины. Именно поэтому позвольте нам ускорить вступление Украины в ЕС. Я предлагаю дату 1 января 2030 года», — сказал он на пленарном заседании Поддерживай Украину в понедельник, 24 февраля.
Науседа отметил, что открытие первого кластера переговоров можно начать уже в течение нескольких недель.
«Давайте сделаем путь Украины в ЕС неотвратимым», — подчеркнул президент Литвы.
Он также добавил, что Украина нуждается в настоящих гарантиях безопасности. По его словам, членство в НАТО — это лучший, самый эффективный, долгосрочный и самый дешевый вариант, который должен «оставаться на столе».