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Президент Литвы предлагает принять Украину в ЕС 1 января 2030 года

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  • 24.02.2025, 14:33
Президент Литвы предлагает принять Украину в ЕС 1 января 2030 года
Гитанас Науседа
Фото: DELFI

Также Гитанас Науседа предлагает позвать Киев в НАТО.

Президент Литвы Гитанас Науседа предложил зафиксировать 1 января 2030 года датой вступления Украины в Европейский Союз.

«Безопасность Европы зависит от безопасности Украины. Именно поэтому позвольте нам ускорить вступление Украины в ЕС. Я предлагаю дату 1 января 2030 года», — сказал он на пленарном заседании Поддерживай Украину в понедельник, 24 февраля.

Науседа отметил, что открытие первого кластера переговоров можно начать уже в течение нескольких недель.

«Давайте сделаем путь Украины в ЕС неотвратимым», — подчеркнул президент Литвы.

Он также добавил, что Украина нуждается в настоящих гарантиях безопасности. По его словам, членство в НАТО — это лучший, самый эффективный, долгосрочный и самый дешевый вариант, который должен «оставаться на столе».

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