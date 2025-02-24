Трамписты за Украину? Алекс Синодов

24.02.2025, 14:49

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Дональд Трамп

Фото: Bloomberg

Остается только черное и белое.

Крайние ситуации, когда общество делится пополам, хороши тем, что не оставляют пространства для оттенков. Остается только черное и белое. Конечно, в нормальной жизни многоцветье приветствуется, но, когда люди массово убивают друг друга, черного и белого более чем достаточно. Так легче отличать своих от врагов.

До начала войны можно было спорить, на какой стороне баррикады Собчак, Венедиктов, Кац, Светов, Латынина, Арестович и другие «умеренные люди середины» (В.С. Высоцкий). «Все не так однозначно» работало их дымовой завесой, но после начала войны все стало однозначно, и истина о каждом непонятном прежде персонаже стала проницаемой.

Трамписты — я, естественно, имею в виду тех из них, кто претендовал быть противниками Путина и сторонниками Украины, — вплоть до начала переговоров Путина и Трампа тоже сохраняли за собой возможность совмещать эти две вещи. Можно было, закрыв глаза на личностные качества этого человека, сочувствовать направлению некоторых его соображений и деклараций.

Переговоры и позиция Трампа по Зеленскому и Украине лишили этих людей пространства для маневра. Если Трамп говорит, что войну начала не Россия, а Украина, если он называет диктатором не Путина, а Зеленского, если он требует свободных и честных выборов в Украине и не требует этого от России, то всякий, кто поддерживает Трампа, солидаризируется с этой позицией, нравится это ему или нет, является врагом Украины и сторонником Путина.

Желание выдать черное за белое иногда настолько забавно, что приводит к изумительным ужимкам и прыжкам. Так, я наткнулся на видео какого-то отставного американского военного трамписта, который объяснял зиги Маска тем, что, выбрасывая вперед руку, он показывал аудитории, как его ракеты полетят на Марс.

Больше всего в этой ситуации меня озадачивает умение самоослепляться и подыскивать ничему не соответствующие аргументы, вроде приведенного выше, под заранее избранный тезис. Я бы мог понять трампистов, если бы их кумир обладал неотразимой харизмой, был обаятелен, умел хорошо говорить; короче, умел бы делать хоть что-то привлекательное и чарующее. Эмоции часто пересиливают разум со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Но Трамп — 78-летний старый жлоб, самодовольный и заурядный, наглый и лживый, некрасивый, с пребезобразной мимикой и туповатыми шутками.

Я не верю ни в теории заговора, ни во всесилие гебни. Прочитал у одного неплохого блогера, что все сторонники Трампа, на словах поддерживающие Украину, — агенты ФСБ, которые теперь засветились. Такое объяснение представляется мне столь же безумным, как и аргументы трампистов. Среди них, конечно, есть агенты влияния, но подавляющее большинство — автономные болваны «от аккумулятора». Я могу понять трампистов в Израиле — то есть тех из них, которым нет дела до Украины и России. Но отныне проукраинский трампист — это что-то вроде лесбиянки-феминистки из Талибана.

Алекс Синодов, kasparov.ru

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