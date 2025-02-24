«Одна соседка так вообще уехала из своей квартиры» 3 24.02.2025, 14:46

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иллюстративное фото

Жители многоэтажки жалуются на соседей, переехавших из частного дома.

Многоэтажка на проспекте Дзержинского — обычный свежий дом с множеством модных кафе и магазинов. Но внешний вид у него обманчив: жители одного из подъездов жалуются на жильцов, которые переехали в квартиру из частного дома вместе со своими домашними животными.

Именно животных старожилы считают главной проблемой — очень шумной и неприятно пахнущей. А вот те самые жильцы, наоборот, уверены, что к ним с первого дня отнеслись предвзято и не очень-то радушно. Onliner.by попытался разобраться в этой непростой истории.

Собаки раздора

Анастасия с супругом живут в доме уже три с половиной года. За это время проблем с соседями не возникало. Все изменилось, когда на седьмом этаже появились новые жильцы — семья из трех человек: мать со взрослыми дочерью и сыном.

— Насколько я знаю, раньше им принадлежал частный дом на улице Харьковской — его должен были снести «Айрон». Застройщик предложил им в качестве компенсации квартиру. Они должны были заселиться еще в марте, но задержались из-за судебных разбирательств — кажется, не очень-то хотели сюда переезжать, — рассказывает Анастасия.

В высотку минчане перебрались не одни, а с несколькими собаками, которые и стали причиной конфликта.

— Изначально животных было шесть: три взрослых пса и три щенка.

Несколько из них, скорее всего, были не здоровы: когда их выгуливали, прямо на асфальте оставались следы от их выделений… В подъезде из-за этого тоже сильно воняло. Приезжала специализированная служба, обрабатывала этажи, чтобы запах исчез… Мы пожаловались председателю, и пару собак сын увез на дачу, где они сейчас, видимо, и находятся. К несчастью, проблему это решило не до конца.

Как говорит Анастасия, специфический аромат все равно периодически появляется в лифте или подъезде после того, как там побывают соседские питомцы.

— Запах очень стойкий и остается в носу, даже когда заходишь домой. Просто слезы из глаз — сразу хочется помыться.

Со временем неприятное амбре стало распространяться еще дальше.

— Они живут на седьмом этаже. Когда на улице была плюсовая температура, вонь из их квартиры доносилась прямо до нашего десятого этажа. Особенно это чувствуется на балконе. А у нас еще солнечная сторона, нагревается быстро. Боюсь представить, что будет летом — страдать будут все, не только мы. Однако это не единственная проблема, которая беспокоит супругов.

Каждый день, когда матери или дочери нет дома, собаки начинают выть. Это может продолжаться весь день — с утра и до вечера, без остановки. Бывает, что они лают по ночам — и в 02:00, и в 05:00. Уже голова начинает пухнуть, невозможно находиться дома.

Во время интервью журналистам тоже довелось услышать животных — лай хорошо различим даже на десятом этаже.

— Несколько раз я вызывала по ночам милицию. Часто бывало такое, что сотрудники приезжали, когда шум прекращался. Двери в таких случаях владельцы квартиры открывают неохотно, говорят: «Собаки молчат, зачем вы пришли?» Участковый тоже не раз пытался с ними пообщаться, и только недавно ему удалось до них достучаться и провести профилактическую беседу.

Недавно Анастасии пришел из милиции официальный ответ на одну из ее жалоб. Звучит он так:

«…по факту нарушения правил проживания в жилом доме жильцами квартиры <…> ГОМ №1 администрации Московского района проведена проверка. Подготовка дела об административном правонарушении к рассмотрению окончена прекращением дела об административном правонарушении. В данном случае отсутствуют признаки административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 22.12 КоАП».

Решить конфликт с соседями напрямую у собеседницы тоже не получается.

— Они не идут на контакт и стараются обходить остальных стороной. Считают, что это мы мешаем им жить, провоцируем собаку. Были случаи, когда животное кидалось на взрослых и детей. Я понимаю, это дворовой пес, который все время проводил на улице, а теперь вынужден ютиться в квартире — естественно, у него стресс. Но теперь стресс и у всех жильцов подъезда. Одна соседка так вообще уехала из своей квартиры: не может жить в ней из-за лая и вони. Еще одна семья тоже временно обосновалась на даче.

За помощью минчанка обращалась и к председателю товарищества собственников.

— Насколько мне известно, животные до сих пор не зарегистрированы в квартире, что противоречит новому закону о содержании домашних питомцев. Также у собственников есть задолженность по «коммуналке», они не платят членские взносы в ТС. Председатель пытается разобраться со всеми этими вопросами, как-то повлиять на соседей, но пока безрезультатно.

Конструктивного диалога с председателем товарищества собственников у журналистов Onlíner не случилось, поэтому ее комментария о ситуации в статье нет. Зато мы побеседовали еще с одним жильцом, чья квартира находится прямо за стенкой от новоселов, — его мы встретили в лифте, когда покидали дом.

— Невыносимый запах стоит постоянно, кое-как спасают ежедневные проветривания. С шумом справиться сложнее — по ночам спать невозможно, — утверждает мужчина.

— Когда вызываем милицию, они не открывают дверь. Приходит участковый — ему тоже не рады. Когда дочка возвращается из школы, я встречаю ее у подъезда, потому что она боится собак. И ничего сделать с этим мы не можем.

Поговорить со второй стороной конфликта удалось не сразу. Сначала журналисты хотели пообщаться с семьей лично. Спустившись на нужный этаж, мы сразу поняли, что не ошиблись: на лестничной клетке раздался громкий лай. Мы позвонили в квартиру, и собаки тут же активизировались. Послышалось какое-то шуршание, как будто за дверью кто-то был, но ее так никто и не открыл. Возможно, никого, кроме животных, дома не было. После связались с собственницей жилья по телефону — девушка согласилась рассказать, как выглядит ситуация с ее стороны.

— С соседями отношения сразу не заладились, — уверяет собеседница. — В первый же день, когда мы только перевозили вещи (да, дело было поздно вечером, но мы старались вести себя тихо), один из жильцов, увидев нас, стал допытываться, кто мы такие. Когда понял, что мы живем с ним на этаже, сказал брату: «Вы тут надолго не задержитесь». Нам постоянно стучат в дверь, дергают ручку — она уже сломалась. Конечно, все это пугает собаку, и она реагирует. Если никто не шумит, она ведет себя спокойно, занимается своими делами. А вот когда люди кричат, устраивают застолья, чем-то гремят, тогда, естественно, животное будет лаять.

— Другие жильцы говорят, что у вас несколько собак и ни одна из них не зарегистрирована…

— У нас одна взрослая собака, которую мы уже зарегистрировали, и трое щенков — через месяц они уедут.

— Соседи жалуются на неприятный запах, который якобы исходит из вашей квартиры…

— Когда мы переехали, там уже был странный запах. Может, это трубы воняют из-за того, что жилье долго пустовало. Когда проветриваем, этот запах исчезает.

— А что насчет вашей задолженности по коммунальным платежам?

— Да, такое действительно было. Нас с братом зарегистрировали в этой квартире еще в марте, без нашего ведома, хотя в тот момент наша жалоба на решение о выселении еще рассматривалась в суде. Ключи мы получили только в октябре, когда окончательно стало ясно, что переезжать придется. За то время, что мы не проживали в квартире, нам все равно выставлялись счета за «коммуналку». Узнали мы об этом только тогда, когда банк стал списывать деньги со счетов. Оплатить сразу весь долг мы не могли — на это понадобилось время. Сейчас уже все погашено.

Девушка призналась: перебираться в высотку на проспекте Дзержинского семья не хотела с самого начала.

— Мы жили в частном доме, у нас было четыре собственника. Двум другим выдали по квартире, а нам с братом дали на двоих евродвушку. Мы оба совершеннолетние, плюс с нами переехала мама. Мне что, спать в одной комнате с кем-то из них? У нас тут даже перегородок нет между помещениями. Когда заходишь в квартиру, сразу попадаешь в жилую комнату, которая к тому же проходная. Но нам не оставили другого выбора — пришлось заселяться.

Как можно урегулировать ситуацию, собеседница не знает.

— Мы никого не трогаем, ни с кем не конфликтуем. Непонятно, когда уже соседи успокоятся. Они звонят нам по ночам, откуда-то знают наши номера телефонов, подробности личной жизни, хотя мы ни с кем не общаемся. Скорее всего, кто-то распространяет информацию в домовом чате в Viber, хотя это наши персональные данные.

По словам девушки, она пыталась идти на контакт с другими жильцами, но они сами не хотят с ней разговаривать.

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