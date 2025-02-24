Михаил Галустян и не только: кто из звезд-путинистов попал под новые санкции ЕС 1 24.02.2025, 15:03

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Михаил Галустян

В новый санкционный список попали 48 физических и 35 юридических лиц.

Сегодня, 24 февраля, по случаю третьей годовщины с начала полномасштабного вторжения России в Украину, Европейский Союз ввел новые санкции против российских звезд-путинистов. Как пишет УНИАН, об этом говорится в сообщении на официальном сайте ЕС.

В список попали: юморист Михаил Галустян, медиаменеджер Кристина Потупчик, шахматист Сергей Карякин, телеведущая Юлия Барановская. Также там есть владелец АФК «Система» Владимир Евтушенков, гендиректор концерна «Алмаз-Антей» Ян Новиков, председатель совета директоров «Мечела» Игорь Зюзин, гендиректор «Интер РАО» Сергей Дрегваль, президент ЮГК Константин Струков, глава ОАК Вадим Бадеха и многие другие сторонники диктатора.

«В ЕС был принят 16-й пакет санкций, который включает ограничения против 48 физических и 35 юридических лиц, «ответственных за действия, подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины», - говорится в документе.

Также в ЕС наложили ограничения на любые банковские операции с некоторыми российскими портами и аэропортами, а еще запретили вещание ряда российских СМИ в Европе.

К слову, пока никто из вышеупомянутого списка путинистов не отреагировал на новые ограничения.

Напомним, ранее комик-путинист Михаил Галустян получил гражданство Армении. Юморист, который ранее активно поддерживал агрессора и даже возглавлял спонсируемое Кремлем патриотическое движение «Юнармия», заявил, что в Армении он будет продвигать свои авторские проекты.

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