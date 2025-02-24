Белорусский блогер нашел лайфхак, как сэкономить при покупке перепелиных яиц 24.02.2025, 15:34

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Идею одобрили не все.

В TikTok подсказали лайфхак, как сэкономить деньги на покупке перепелиных яиц. В комментариях некоторые не советуют этого делать. Но кто-то считает, что не стоило об этом рассказывать — мол, после этого торговля пересмотрит цены, пишет «Зеркало».

Мужчина зашел в гипермаркет и обратил внимание на цену на сырые перепелиные яйца, а также на вареные очищенные, которые находились в отделе кулинарии. В пересчете на граммы вышло, что уже готовый продукт купить выгоднее.

— 20 штук перепелиных яиц весят 268 грамм, стоят они 5,59 рубля. А 20 штук готовых перепелиных из салат-бара (по 1,99 рубля за 100 грамм) обойдутся вам в 4,40 рубля, — продемонстрировал процесс взвешивания блогер. — Еще и чистить не надо, и варить не надо.

В комментариях зрители высказывали различные мнения, например, кто-то сомневался, что в кулинарии продают не просрочку, другие отмечали, что яйца перепелки надо есть сырыми. Несколько пользователей отметили, что уже давно таким образом покупают некоторые продукты.

Вот некоторые комментарии:

• «Ценность перепелиных яиц в том, что их нужно в сыром виде употреблять».

• «Ну вот возьму я 20 сырых яиц, утром съем две штуки, а значит, растяну на 10 дней. А вареные придется съесть за сутки».

• «Скорее всего, яйца могут быть просрочены, поэтому их сварили и на бар».

• «Лучше переплати и купи свежие. Нет больше к магазинам доверия».

• «Не поймешь, какие там тараканы по ним бегали».

• «Вместе с упаковкой сырые яйца взвесил. Так что то на то и получается».

• «Я уже давно покупаю вареные яйца. Даже куриные не дороже сырых стоят».

• «Я так оливки беру».

• «Я прихожу в „салат-бар“, беру все необходимое, а дома пиццу делаю».

• «Зря вы это! Сейчас 100% ценник поднимут».

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