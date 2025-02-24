Зеленский: Украина готова к обмену пленными с РФ в формате всех на всех 6 24.02.2025, 15:39

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Владимир Зеленский

Украинский президент заявил, что это станет «одним из свидетельств завершения войны».

Президент Украины Владимир Зеленский в день третьей годовщины полномасштабного вторжения РФ, 24 февраля, заявил, что Украина готова к обмену пленными с Россией в формате всех на всех.

Во время заседания саммита «Поддержи Украину» с участием европейских лидеров в Киеве Зеленский сказал, что масштабное освобождение украинских пленных может быть одним из свидетельств завершения войны и восстановления доверия к России. Сейчас страна-агрессор удерживает тысячи украинцев, часть из которых находится в плену с 2014 года.

«Украина готова к обмену всех на всех. И это справедливый вариант», — заявил президент.

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