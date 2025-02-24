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Белорусскую монету продают с аукциона за 15 тысяч рублей

  • 24.02.2025, 15:42
  • 2,570
Белорусскую монету продают с аукциона за 15 тысяч рублей

Что в ней особенного?

На аукционе ay.by появился уникальный лот — 20 рублевая монета, выпущенная в 2012 году. Монета коллекционная — из серии «Спорт». Называется она «Минск-Арена», пишет Blizko.

Ее отчеканили в Варшаве — на местном монетном дворе, а ее эмитентом выступил Национальный банк Беларуси.

Состоит монета из серебра, весит 33,63 грамма и имеет диаметр 39 миллиметров.

Особенность ее в том, что в 2020-м году она подверглась «тюнингу» — ее покрыли редким металлом, который называется тантал.

При стандартных условиях тантал — это блестящий переходный металлсеребристо-белого цвета (со слабым свинцовым (синеватым) оттенком вследствие образования плотной оксидной пленки). И это первая белорусская монета, имеющая такой «тюннинг». Ее тираж всего 99 штук.

Лот на торги выставила ООО «Белнумизматика». Стартовая цена — 15 000 белорусских рублей. Аукцион завершится 21 марта.

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