Семь выводов 3 Александр Шульга

24.02.2025, 15:52

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К третьей годовщине вторжения России в Украину.

Подведем некоторые итоги трех лет войны, которую Россия развязала против Украины. Почему некоторые? Потому что в этом материале мы сосредоточимся на ее восприятии российским обществом.

Сейчас эта составляющая войны становится все более актуальной, раз стороны обсуждают возможность переговоров. От того состояния, в каком они подходят к переговорам, и будет зависеть, насколько сильна их позиция.

Наша оценка восприятия войны российским обществом основывается на девяти волнах социологического мониторинга, проведенного Институтом конфликтологии и анализа России (ИКАР) с ноября 2022 года по февраль 2025-го. Мы провели его, использую одну и ту же методологию, проводя репрезентативные всероссийские исследования и задавая одни и те же вопросы – и поэтому можем проследить динамику настроений и ответов россиян.

Вот наши семь выводов.

Вывод первый

Экономические последствия войны ощущает абсолютное большинство российского общества. 94% россиян заметили повышение цен на товары и услуги. Двумя наиболее актуальными проблемами респонденты называют высокие цены и низкие зарплаты, пенсии – оба варианта набирают по 30%. Только потом они вспоминают про войну – 23%. Эта тенденция наметилась еще в 2023 году и окончательно зафиксировалась в 2024-м.

Экономика касается всех. Война – только части общества. Много говорилось о том, что российская экономика может продержатся несколько лет в условия западных санкций. Так вот, эти несколько лет прошли. Теперь российское общество будет полноценно нести свою часть экономической ноши войны.

Вывод второй

Война вошла в повседневность россиян не только своими экономическими эффектами. Доля россиян, у кого есть родные и близкие из числа воевавших и погибших с февраля 2022 года, неуклонно растет. А доля россиян, в чьем окружении сразу несколько воюющих родственников, возросла почти в три раза: с 6% в декабре 2022 года до 17% в январе 2025 года. Доля респондентов, у кого на войну ушло сразу несколько друзей, почти удвоилась: соответственно с 10% до 19%.

Вывод третий

Война не получила своего идеологического оправдания для большинства россиян. Более того, сами цели войны до конца не ясны россиянам и не стали таковыми за три года полномасштабных боевых действий. Причины здесь не только в неспровоцированности полномасштабного вторжения. Сама российская пропаганда постоянно меняла акценты и путала население. Так или иначе, это привело к тому, что россияне хотели бы, чтобы война закончилась как можно скорее. Лишь 13% выступают за продолжение боевых действий без ограничений во времени. Эта цифра не меняется уже два года.

Вывод четвертый

Исходя из предыдущих данных, понятно: россияне готовы принять то, что будет предложено им в качестве победы. Все аргументы, будто Владимиру Путину нужно сохранить лицо перед избирателями и будто завершение войны сразу приведет к внутриполитической нестабильности, не имеют под собой реального основания. Половина российского общества (49%) считает, что Россия частично достигла целей войны. За два года эта доля увеличилась на 10 процентных пунктов (с 39%). Доля тех, кто считает, что достигнуты все цели, остается на уровне 5%.

Таким образом, признавая очевидное, что разгрома Украины не произошло, россияне демонстрируют готовность признать «частичные успехи», только чтобы война закончилась.

Вывод пятый

Российское общество прочертило единственную, но очень яркую красную линию для Кремля: участие в войне должно быть относительно добровольным. Это означает в их понимании, что участники должны получить за это либо деньги, либо свободу, либо прекращение уголовного преследования, либо погашение кредита, либо еще какую-либо выгоду. Никакой второй волны одномоментной массовой мобилизации, как осенью 2022 года, больше быть не должно.

За два с половиной года, к в январю 2025 года, доля противников такого шага возросла с 60% до 75%. Среди молодежи 18-30 лет доля противников мобилизации составляет 81%. Только поэтому мы за все это время не увидели второй волны мобилизации в России. Вместо этого увидели использование заключенных, северокорейцев, повышение выплат в 15 раз за подписание контрактов и другие альтернативы повторения принудительной мобилизации.

Вывод шестой

На длинной дистанции пропаганда все же начинает проигрывать реальности. Настроения относительно того, кто непосредственно противостоит российской армии на территории Украины, значительно изменились. Если в 2023 распределение ответов между вариантами — Вооруженные силы Украины, снабжаемые НАТО, и непосредственно войска НАТО — набирали почти одинаковое количество ответов, то сейчас ситуация иная. Доля тех, кто считает, что РФ воюет преимущественно с НАТО, вдвое меньше тех, кто выбирает вариант — ВСУ, снабжаемые западными странами.

Россияне не ощущают экзистенциальной угрозы от НАТО. Этот главный аргумент Владимира Путина в переговорах с Дональдом Трампов не находит отклика у россиян. Дело даже не в 57%, которые не видят угрозы в Альянсе и не верят, что он может напасть. Более интересно их отношение к вполне конкретному расширению НАТО около границ России — вступлению туда Финляндии и Швеции. Почти три четверти россиян (71%) не ощутили изменения чувства собственной безопасности после этих событий.

Вывод седьмой

Эта война не стала Великой Отечественной 2.0. для российского общества. И сегодня война перестала быть способом увести общественное внимание от внутриполитических проблем — она сама их провоцирует. Аргументы для ее продолжения не могут перевесить издержки, которые в полной мере начинает нести российское общество.

Издержки эти не моральные, не связанные с осознанием несправедливости вторжения в Украину и боевых действий против нее. Издержки намного более серьезны для россиян, потому что материальны и осязаемы. С политтехнологической и политической точки зрения, не говоря уже экономической и финансовой, Кремль должен быть заинтересован в остановке горячей фазы войны.

Но Кремлю нечего предложить обществу после остановки войны — поэтому сейчас Путину как никогда важно демонстрировать бесконечную готовность продолжать войну. Но это будет означать и увеличение издержек для россиян, и наметившееся противостояние по линии власть — общество будет усиливаться.

Которое в итоге приведет к главному вопросу: чтобы что?

Александр Шульга, The Moscow Times

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