Любопытный глазок вертухая 2 Владимир Халип

24.02.2025, 16:00

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Владимир Халип

Это похлеще знаменитого питерского поребрика.

Жизнь налаживалась – продавали тюрьму. Прямо сейчас, в пятницу, 21 февраля. И не где-нибудь на далеких островах в океане из-за недостатка сидельцев. А в России, где подобные заведения всегда были в цене у вождей и прочих правителей. Случилось это в городе на Неве, Санкт- Петербурге. На торги выставили не какой-нибудь затрапезный застенок, убогую кутузку, а знаменитые «Кресты». Кто там только не сидел! Тюрьма-шедевр, построенная по последнему слову карательного искусства еще в 19 веке. Два крестообразных корпуса. Множество вспомогательных помещений. Недалеко от центра. С шикарным видом на Неву. Одним словом, русская Бастилия. Новость о продаже такого уникального объекта просто ошарашила мыслящую публику.

А не значит ли это внезапное событие, что в стране происходит или намечается какой-то крутой поворот? Допустим, к свободе. Или к чему-то еще – светлому и долгожданному. Нет, не значит. Просто продается тюрьма. Как обычный объект. Продают же иногда жилой дом, который прежним хозяевам уже надоел. Они решили построить новый, шикарный и заковыристый. Сбывают же иногда в этом городе, скажем, шиномонтаж. Или макаронную фабрику. А тут выставили на торги «Кресты». Чему удивляться?

Деловые люди уникальное событие без внимания не оставили. И даже рядовые граждане проявили некоторый интерес к этому неординарному событию. Подтянулись даже какие-то темные личности. Спрятав руки в карманы, полюбопытствовали скромно: «Почем тюряга?» Но охрана профессионально оттеснила посторонних за горизонт. Не того уровня намечались торги. Все было организовано на высочайшем уровне. И вот историческое мгновение – купля-продажа совершена. Шесть участков, в числе которых два тех самых крестообразных корпуса на 999 камер, которые определили когда-то название объекта, стали собственностью девелопера под благозвучным титулом ГК «КВС». Уникальное приобретение обошлось в 1,135 миллиарда рублей.

И тут начинается самое главное. Оказывается, городу несказанно повезло. Новые владельцы намерены инвестировать в этот объект 10 миллиардов все тех же рублей и получить в конечном итоге исторический музей, уникальный гостиничный комплекс, рестораны, галереи и прочие общественные пространства, открытые для всех. Вот такая трансформация задумана отныне. Ближайший конкурент предполагал вписать в этот объект музей добра и зла, а вдобавок роскошные площадки для грядущих фестивалей. Но конкурентам проиграл.

Компетентные аналитики уже оценили эту уникальную сделку. Финансовые затраты окупятся в течение ближайших десяти лет только за счет аренды. А если еще запроектировать там апартаменты и потом удачно их продать, экономика проекта будет просто бесподобной. Конечно, пока этот лучезарный проект будут реализовывать, а строители взбаламутят окрестности и создадут неизбежный хаос, найдется немало противников этой идеи. Неудавшиеся покупатели или рядовые скептики после торгов поспешили распространить слухи, будто дух «Крестов» неистребим, а затея перестроить все это в шикарный объект невыполнима. Рестораны и кафе, как их ни называй, деградируют постепенно в «Хлебало» и «Пайку зека». Контингент установит свои привычные порядки. А номера в гостиничном комплексе будут непременно с глазком, чтобы каждый вертухай мог убедиться, что все камеры спят и ничего не затевают.

Все креативные идеи встречают, как правило, непонимание, противодействие и тупой отпор. А зря! Это начинание не единственное в Санкт- Петербурге. В эти самые дни городское правительство рассматривало на своем очередном заседании просто ошеломительный отчет о выполнении важнейшей по нынешним временам программы. Названа была эта программа ее глубокомысленными создателями круто и даже креативно: «Создание условий для обеспечения общественного согласия в Санкт-Петербурге». Это же какой размах! Придумали программу. Получили финансирование. Послали полицию куда надо. И шабаш. В городе полное общественное согласие. А кто-то еще сомневается, как это в «Кресты» впишется Музей добра и зла или что-то в том же духе? Впишется все, что надо. Как вписался внезапно в эту удивительную жизнь обычный глазок надзирателя.

Выяснилось вдруг, что 8 тысяч камер, работающих по программе «Безопасный город», энтузиасты-чиновники оснастили «функционалом по распознаванию этнической принадлежности лиц». И не просто так, сдуру, а «в целях противодействия образованию анклавов мигрантов и принятия превентивных мер по недопущению социальной напряженности». В итоге оператор съемки может кроме места и времени события получить еще и «биометрический шаблон лица и определить этническую группу человека с помощью эвристических алгоритмов».

Чиновники торопятся, спешат. Чувствуют, что время поджимает. И требует ходов неординарных. Темп безумный. Надо все учесть, преобразовать, наполнить новым смыслом и успеть продать. В стране что-то происходит. Возникает новый образ жизни. Рождается путинский модерн. Новые «Кресты» - это оттуда. И «функционал по распознаванию этнической принадлежности лиц» - из той же оперы. Не хватает разве что откровенного штриха, чтобы завершить этот ансамбль.

А может, не притворяться больше и не прикрываться застенчиво «созданием условий для обеспечения общественного согласия», а просто возвести простой и откровенный монумент который бы четко обозначил эту «смену вех». Памятник неизвестному вертухаю.

Стоит себе на постаменте обычный скрепный мужичок. В валенках, в тулупе нараспашку, в шапке-треухе. Винтовка Мосина в руках. И безграничная преданность во взоре. А у ног его, вместо овчарки, свернулся калачиком искусственный интеллект. Ничего особенного. То, что витает в воздухе. Пройдет совсем немного времени и всем будет понятно, что к чему.

Это похлеще знаменитого питерского поребрика.

Владимир Халип, специально для сайта Charter97.org

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