Россия входит в энергокризис1
- Телеграм-канал «Малюта Скуратов»
- 24.02.2025, 16:14
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Пока строили империю, перестали быть энергетической державой.
Россия входит в энергокризис и собирается импортировать электроэнергию из Китая, тогда как раньше сама поставляла энергию в КНР.
Как пишет «Независимая газета», в прошлом году Россия в три раза сократила поставки электроэнергии в Китай. По итогам этого года экспорт электричества в КНР составит менее 1 млрд кВт-ч, сообщила член правления «Интер РАО» Александра Панина. По ее словам, причиной снижения поставок стал дефицит в объединенной энергетической системе востока.
А в начале февраля 2025 года руководство компании «Системный оператор» предложило рассмотреть возможность импорта электроэнергии из Китая в качестве одной из мер покрытия энергодефицита на Дальнем Востоке.
Добавим к этому остановку модернизации электростанций по всей стране из-за нехватки денег, и перспективы будут выглядеть еще более печально. Пока строили империю, перестали быть энергетической державой?
Телеграм-канал «Малюта Скуратов»