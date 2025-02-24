Россия входит в энергокризис 1 Телеграм-канал «Малюта Скуратов»

24.02.2025, 16:14

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Пока строили империю, перестали быть энергетической державой.

Россия входит в энергокризис и собирается импортировать электроэнергию из Китая, тогда как раньше сама поставляла энергию в КНР.

Как пишет «Независимая газета», в прошлом году Россия в три раза сократила поставки электроэнергии в Китай. По итогам этого года экспорт электричества в КНР составит менее 1 млрд кВт-ч, сообщила член правления «Интер РАО» Александра Панина. По ее словам, причиной снижения поставок стал дефицит в объединенной энергетической системе востока.

А в начале февраля 2025 года руководство компании «Системный оператор» предложило рассмотреть возможность импорта электроэнергии из Китая в качестве одной из мер покрытия энергодефицита на Дальнем Востоке.

Добавим к этому остановку модернизации электростанций по всей стране из-за нехватки денег, и перспективы будут выглядеть еще более печально. Пока строили империю, перестали быть энергетической державой?

Телеграм-канал «Малюта Скуратов»

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