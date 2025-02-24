СМИ: ВСУ под Курском применили что-то новое 2 24.02.2025, 16:31

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В Z-каналах началась паника.

У ВСУ, вероятно, появилось новое вооружение, которое неуязвимо для российских средств противовоздушной обороны (ПВО). Оккупанты в тревоге после успешного тройного удара ВСУ в Курской области.

Об этом пишет российский Z-ресурс «Северный канал», связанный с российской армией, передает Dialog.UA.

По данным канала, удар был нанесен вечером в субботу, 22 февраля, по позиции ВС РФ у села Кондратовка, что на Юге от украинского плацдарма в Курской области.

О потерях россияне умалчивают. Однако они уточнили, что средство поражение не удается идентифицировать. Более того, оно было неуязвимым для российской системы ПВО.

«Было 3 прилета... Что это было пока неясно. Немного напрягает, что средства ПВО оказались не эффективными. Объекты фиксировались, но уничтожить не могли. Раньше туда ничего не прилетало… А тут внезапно», — написал Z-канал.

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