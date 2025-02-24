В Беларуси выводят уникальную породу коров 1 24.02.2025, 16:55

Молоко будет вкуснее и полезнее.

Белорусские ученые работают над селекцией отечественной породы красных коров, рассказал замгендиректора Научно-практического центра НАН Беларуси по животноводству Александр Будевич, пишет БелТА.

Заказчиками выступают Минсельхозпрод и Национальная академия наук Беларуси.

Одним из самых перспективных проектов белорусских селекционеров называют создание отечественной породы красных буренок.

«Маточное поголовье представлено сегодня достаточным количеством потомства, оптимизировано количество производителей. Мы провели анализ племенной ценности производителей красных молочных пород и разработали рекомендации по индивидуальному и индивидуально-групповому подбору их к маточному поголовью», – подчеркнул представитель НАН Беларуси.

Уникальные коровы будут давать жирное молоко с более высоким содержанием белка.

Ученые также разработали селекционно-генетические приемы совершенствования красного молочного скота при чистопородном разведении и скрещивании.

Специалисты центра по животноводству сотрудничают с «Белплемживобъединением», аграрными предприятиями и профильными вузами Беларуси. Совместно проводятся исследования в направлениях селекции и кормления животных, а также ДНК-технологий.

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