Британская разведка: Потери личного состава подорвали качество российских войск 24.02.2025, 17:07

Сухопутные войска РФ полагаются на количество, а не на качество.

Попытки России создать современные профессиональные силы, способные проводить сложные операции, были сведены на нет существенными потерями после полномасштабного вторжения в Украину.

Об этом говорится в отчете британской разведки.

«Потери личного состава России в размере более 860 тысяч убитых и раненых подорвали качество российских сил. Большинство личного состава, который сейчас служит в российских вооруженных силах, прошли минимальную подготовку, и российские командиры используют базовую тактику для продвижения вперед, несмотря на связанные с этим высокие показатели потерь», - говорится в сообщении.

По данным британской разведки, Россия потеряла по меньшей мере 3750 основных боевых танков и 8400 бронемашин. Большие запасы танков и бронемашин, наследие Советского Союза, были единственным средством для России восполнить эти большие потери.

«Несмотря на потери, которые понесли ее сухопутные войска, российские войска смогли оказывать постоянное давление на украинскую оборону. Территориальное продвижение России в Украине ускорилось в 2024 году, хотя в начале 2025 года замедлилось. Длительные атаки подкреплялись терпимостью российского руководства к потерям и количественным превосходством сухопутных войск России по сравнению с Вооруженными силами Украины», - отмечают в Минобороны Великобритании.

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