«За четверть века такого не видел» 24.02.2025, 17:19

Минчане пожаловались на «солевое царство» в столице.

Минчане поделились в TikTok видео, в которых пожаловались на «солевое царство» в столице. Речь о белом налете на автодорогах и тротуарах в том числе. Особую проблему ситуация вызвала у владельцев авто, так как этот налет обильно покрывает кузов машины. Впрочем, жалобы есть и у обычных пешеходов, а также владельцев домашних животных. Журналист Telegraf.news узнал, чем посыпают дорожники трассы в этом году.

«Что дорожники используют для обработки дорог и как это влияет на автомобили? Помогает ли наша обработка автомобилей антикорами разными? После такой зимы какой автомобиль не сгниет», — утверждает автор одного из роликов.

Он показал припаркованные машины, покрытые белым налетом. «Все как будто простояли здесь 10 лет», — поделился мужчина.

«Скажу, как работник этих структур. Всегда сыпали 3 (песок) к 1 (соль). Сейчас сыплют 1 (песок) к 1 (соль), поэтому на дорогах, как раньше, лежит не песок, а соль. И да, дорожники тут не при чем», — написал один комментатор.

«То, что этим дышим — вот это плохо, совсем плохо», — отметил другой.

«За четверть века такого кошмара не видел», — утверждает третий.

Еще одна пользовательница TikTok сказала, что сыплют этот реагент с воздуха: «Я заметила по своей машине, которая три дня стояла далеко от дороги. И, подойдя к ней, даже стекол не было видно».

На другом ролике показали «солевое царство» в Минске: белая дорога, по которой едут машины, и даже в воздухе какая-то белая дымка.

«Реально в этом году сыплют чем-то серьезным! Машина покрылась жуками за три месяца!» — утверждал один комментатор.

На третьем видео минчанка показала тротуары, посыпанные смесью. «Это не снег и не иней. Это так посыпают дороги в городе Минске. Не только проезжая часть, но и весь тротуар. Машины стоят все в соли, полностью, и крыши даже», — сказала автор ролика.

«А вы же потом и напишите, если, не дай бог, будет гололед, [что] коммунальщики опять все проспали. Вам сыпь соль — плохо. Не сыпь — все равно плохо. Просто живите, чего вы все жалуетесь?» — поинтересовался комментатор.

«Обувь разъедает, лапы собакам, это ужас. И даже нет никаких замечаний. Зачем так насыпать безбожно?» — спросил другой.

В еще одном ролике жительница Минска показала свою обувь после того, как прошлась по улице, где обработали реагентом дороги. «Выходя на улицу в чистой обуви, возвращаешься, как будто ты ходил по стройке и вообще не понятно где шлялся. Идешь по тротуару — и спустя полчаса обувь покрывается непонятной субстанцией», — пожаловалась минчанка.

«В Могилеве то же самое», — утверждала одна комментаторша. Другая рассказала о подобной ситуации и в Витебске.

«На вокзале в Минске трактор сыпал крупные гранулы во время якобы гололеда. Похоже, это соль», — поделился наблюдениями пользователь TikTok.

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