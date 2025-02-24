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Норвегия объявила о новом пакете помощи для Украины

  • 24.02.2025, 17:26
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Норвегия объявила о новом пакете помощи для Украины

В этом году выделит 3,5 миллиарда евро.

Норвегия выделит в 2025 году на помощь Украине 3,5 миллиарда евро. Как пишет УНИАН, об этом во время выступления на саммите «Поддерживай Украину» подчеркнул премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере.

«Хочу сказать от имени Норвегии сказать, что 3,5 млрд евро будет выделено в 2025 году, чтобы как можно больше помочь вашим потребностям», - заявил Стере.

Он подчеркнул, что Норвегия и в дальнейшем будет предоставлять жителям Украины помощь, в частности 1 миллиард евро - на гуманитарную поддержку, 300 миллионов евро - на энергетику и тому подобное.

«Я услышал ваш запрос о поддержке в сфере энергетики, о которой вы мне говорили несколько дней назад. Будет 300 млн евро - выделенный пакет по запросу поддержки энергетики», - добавил Стере.

По его словам, Норвегия открыла прямой канал инвестиций в промышленность Украины, и отметил, что финансовых гарантий будет выделено 4 миллиона евро.

«Финансовые гарантии, еще будет выделено 4 млн евро. Также мы открыли прямой канал инвестиций в вашу промышленность. Возможно, будем сотрудничать во многих сферах, особенно это касается дронов - это очень важно. И также мы хотим оказать военную помощь, как коллеги сказали, масштабироваться - не время нам делать паузу. На это будет выделено 300 млн евро», - сказал политик.

Стере добавил, что европейские страны не могут просто требовать, «стукнув кулаком», место за столом переговоров при обсуждении мира с РФ, потому что президент США Дональд Трамп может сказать «кто вы здесь такие». Поэтому, как подчеркнул премьер-министр, надо объединиться и доказывать свою позицию с помощью военной, политической и экономической силы.

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