Дошло до безумия 7 Телеграм-канал «Сеятель ветра»

24.02.2025, 17:41

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иллюстративное фото

В истории России такого позора еще не было.

Российского военного, потерявшего ногу снова отправили из госпиталя на фронт.

Теперь его держат на передовой, без протеза. На костылях он с трудом может спуститься в блиндаж, не говоря уже о каких-то других действиях. В случае атаки противника - это гарантированный покойник. Человек без ноги не может воевать.

В истории России такого позора не было еще никогда. Бывало всякое, но чтоб вот так насильно запихивали в грузовики и гнали на смерть безногих инвалидов, - это впервые.

Да что ж за нелюди такие командуют путинской армией. До какого же безумия все дошло…

А мрази в студиях орут, что надо Прибалтику брать. Требуют воевать дальше. Безногими солдатами, ослами. Кем угодно, лишь бы не заканчивался этот кровавый фарс, за который им так хорошо платят.

Телеграм-канал «Сеятель ветра»

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