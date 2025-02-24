Дошло до безумия

Дошло до безумия7
- Телеграм-канал «Сеятель ветра»
- 24.02.2025, 17:41
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В истории России такого позора еще не было.
Российского военного, потерявшего ногу снова отправили из госпиталя на фронт.
Теперь его держат на передовой, без протеза. На костылях он с трудом может спуститься в блиндаж, не говоря уже о каких-то других действиях. В случае атаки противника - это гарантированный покойник. Человек без ноги не может воевать.
В истории России такого позора не было еще никогда. Бывало всякое, но чтоб вот так насильно запихивали в грузовики и гнали на смерть безногих инвалидов, - это впервые.
Да что ж за нелюди такие командуют путинской армией. До какого же безумия все дошло…
А мрази в студиях орут, что надо Прибалтику брать. Требуют воевать дальше. Безногими солдатами, ослами. Кем угодно, лишь бы не заканчивался этот кровавый фарс, за который им так хорошо платят.
Телеграм-канал «Сеятель ветра»