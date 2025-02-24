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Популярный мобильный оператор Беларуси поднял цены на многие услуги

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  • 24.02.2025, 17:45
  • 4,822
Популярный мобильный оператор Беларуси поднял цены на многие услуги

Некоторые выросли сразу на 20-30 рублей.

С 4 марта 2025 года белорусский мобильный оператор А1 решил повысить стоимость ряда услуг для физических и юридических лиц. Изменения затронули международные звонки, роуминг, некоторые сервисы, а также условия предоставления услуг в рамках некоторых тарифных планов и порядков.

Журналист Telegraf.news на примере флагманского тарифа «Драйв Анлим» разобрался, что и на сколько подорожало. Изменения идентичные и в других популярных некорпоративных тарифах

• Международные звонки:

◦ В страны СНГ: с 0,9606 до 1,1527 рубля за минуту.

◦ В страны Европы: с 1,709 до 2,0508 рубля за минуту.

• Пакеты «Международный»:

◦ «Международный 100»: с 61,41 до 73,69 рубля

◦ «Международный 250»: с 146,92 до 176,3040 рубля

• SMS-роуминг: с 5 до 5,5 рубля.

• Роуминг-пакеты:

◦ «Роуминг ТОП 1 ГБ»: с 15,5 до 17,5 рубля

◦ «Роуминг ТОП 5 ГБ»: с 35 до 40 рублей.

◦ «Роуминг 30 мин и 20 SMS»: с 32,5 до 36,5 рубля

• Статический публичный IP-адрес: с 8,20 до 9,43 рубля.

• TWIN-карта: с 39,52 до 43,47 рубля.

• Выбор номера:

◦ Выбор иного номера: с 8,87 до 9,76 рубля

◦ Бронзовый (одинаковые три цифры): с 37,87 до 41,46 рубля

◦ Платиновый (совпадают пять цифр подряд): с 207,29 до 228,02 рубля

• Смена тарифного плана на более дешёвый тариф (или на любой чаще одного раза в месяц): с 5,3 до 6,52 рубля.

• Замена SIM-карты: с 5,3 до 6,52 рубля.

• Режим модема: с 0,75 до 0,82 рубля.

• Мой Консьерж: с 10,90 до 13,5 рубля.

• Подписки «ФанБокс»: с 0,4 до 0,5 рубля.

• Подписки VOKA:

◦ «Всё включено 2022»: с 10,5 до 11,9 рубля.

◦ «Стартовая»: с 3,5 до 4,5 рубля.

Ранее компания ввела понятие «добросовестного» потребления трафика, которое не применялось к пользователям некоторых тарифных планов, таких как «Без Лимита», «Раздавай Wi-Fi 30», «Раздавай Wi-Fi 75», «Раздавай Wi-Fi Pro» и «Без Лимита 2.0». Порог был установлен на уровне 100 ГБ. Теперь эти пороги будут применяться ко всем без исключения абонентам.

Кроме того, раньше компания А1 имела право в одностороннем порядке изменить форму оплаты услуг с постоплатной на предоплатную, уведомив клиента посредством SMS. Теперь упоминание SMS убрано. Компания может уведомить клиента любым способом.

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