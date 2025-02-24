Восемь стран объявили о предоставлении Украине военной и финансовой помощи 5 24.02.2025, 17:57

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Какое вооружение и сколько средств получит Киев от партнеров.

В третью годовщину полномасштабного вторжения России в Украину в Киеве состоялся саммит «Поддерживай Украину». В нем приняли участие в режимах офлайн и онлайн лидеры стран Европейского Союза, Великобритании, Канады, президенты Европейского совета и Еврокомиссии, а также представители международных организаций и дипломаты. В ходе этого мероприятия главы правительств стран объявили о предоставлении Украине финансовой, военной и гуманитарной помощи. ZN.UA собрало информацию о том, какое вооружение и, сколько средств получит Киев от партнеров.

Великобритания

Самый большой пакет военной помощи в размере 4,5 миллиарда фунтов стерлингов (5,6 миллиарда долларов) получит Украина от Соединенного Королевства. Глава британского правительства Кир Стармер также указал, что Британия готова направить свои войска в нашу страну в рамках миротворческой миссии.

Канада

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о предоставлении Украине четырех тренажеров для F-16, 25 боевых машин LAV III, миллионов дополнительных боеприпасов, снаряжения и аптечек первой помощи, а также первой части пособия на сумму пять канадских миллиардов долларов (3,52 миллиарда долларов США), полученных из замороженных российских активов.

Испания

Испанский глава правительства Педро Санчес сообщил о предоставлении пакета военной помощи на сумму в миллиард евро.

Швеция

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон отметил, что его страна предоставит 1,2 миллиарда шведских крон (100 миллионов евро) на системы противовоздушной обороны Украины. Он также отметил, что правительство Швеции работает над новым пакетом помощи.

Дания

Правительство Дании объявило о предоставлении Украине двух миллиардов датских крон (около 268 млн евро).

«Деньги пойдут в частности на боеприпасы для украинских солдат и создание украинской бригады совместно со странами Северной Европы и Балтии», - говорится на сайте датского правительства.

Норвегия

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере объявил о выделении в этом году 3,5 миллиарда евро на помощь нашей стране. В частности, он сообщил о предоставлении одного миллиарда евро на гуманитарную помощь и 300 миллионов евро на поддержку украинской энергетики.

Исландия

Премьер-министр Исландии Криструн Фростадоттир заявила, что правительство ее страны приняло решение о удвоении в этом году оборонной поддержки Украины.

Новая Зеландия

Министр иностранных дел Новой Зеландии Уинстон Питер заявил, что его страна внесет три миллиона новозеландских долларов (1,7 миллиона долларов США) в Трастовый фонд помощи Украине, которым руководит Всемирный банк.

Сегодня также ряд стран объявили о введении новых пакетов санкций против России, которые должны уменьшить ее доходы и заставить к миру.

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