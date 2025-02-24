В МИД Чехии назвали одного человека, которого действительно боится Путин 3 24.02.2025, 18:27

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И рассказали о причинах российского вторжения в Украину.

Российский диктатор Владимир Путин никогда не избирался на свободных выборах, поэтому боится президента Украины Владимира Зеленского и распространяет чушь о его нелегитимности. Как пишет «Главред», об этом говорится в заявлении чешской дипломатии к третьей годовщине полномасштабного российского вторжения в Украину.

Представители МИД Чехии напомнили, что ровно три года назад десятки тысяч российских солдат вторглись в Украину с целью убить свободно избранного президента и свергнуть демократически избранное правительство. Кроме того, цели Кремля - убить как можно больше украинцев, подорвать устройство всей страны и использовать ее как инструмент для нападения на другие государства.

Дипломаты акцентировали, что российская агрессия, которая продолжается с 2014 года является постоянной угрозой не только для Украины, но и для всего свободного мира. Также подчеркивается, что Чехия поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины.

«Крым и части Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей, которые сейчас незаконно оккупированы российской армией, будут продолжать считаться неделимыми частями Украины. Любые будущие соглашения должны отражать этот неоспоримый факт», - отметили в чешском внешнеполитическом ведомстве.

В чешском ведомстве подчеркнули, что для Украины должен быть достигнут справедливый и прочный мир, основанный на принципах Устава ООН.

Также в МИД заверили, что Чехия в дальнейшем будет поддерживать Украину и оказывать ей всю необходимую помощь.

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