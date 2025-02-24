Наталья Радина: Это утро избавило от иллюзий самых недоверчивых 24.02.2025, 18:37

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Наталья Радина

Лукашенко и Путин — в равной степени наши враги.

Главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина в «Фейсбуке» вспоминает первый день полномасштабной российской агрессии против Украины, начавшейся ровно три года назад:

— Многие сегодня вспоминают тот четверг, 24 февраля 2022 года, когда началась полномасштабная война России против Украины. Я слышала много историй своих украинских друзей, переживших настоящий ужас, когда на их головы полетели ракеты и бомбы, когда вокруг царили смерть и разрушение.

Что же вспоминаю я? Как не спала всю ночь, зная, что вероятно начнется война, но в 5 утра все равно ужаснулась сообщениям о бомбежках Киева и украинских городов.

То утро избавило от иллюзий самых недоверчивых. Нашу страну превратили в концлагерь и в агрессора. Пришло ясное и чёткое понимание, что Лукашенко и Путин - в равной степени наши враги, которые не имеют никакого права распоряжаться нашими судьбами.

Все журналисты «Хартии-97» тогда перешли на круглосуточный режим работы, все забыли про сон и отдых. Хотелось хоть чем-то помочь, хотя бы информационно.

Потом в Украине стали формироваться белорусские подразделения, и мы старались найти возможности, чтобы всесторонне поддержать белорусских добровольцев.

То наше состояние можно сравнить с землетрясением, когда земля уходит из-под ног, ты пытаешься хвататься за стены и окружающие предметы, но и они рушатся. Однако у нас все это творилось глубоко в душе, а совсем рядом, в Украине рушились реальные стены, на головы людей падали реальные бомбы, люди там умирали реальной смертью, поэтому к нам не было и не могло быть сочувствия.

Я помню поворотный момент, когда стало легче. Когда я пошла работать волонтером в варшавский центр для украинских беженцев. Где нужно было делать маленькие, но конкретные дела: расселять людей, кормить, отводить в медпункт, составлять списки уезжающих в другие страны ЕС, успокаивать. А как можно было успокоить? Просто обнять. В жизни не обнимала столько людей!

Некоторые беженцы, узнав, что я из Беларуси, на мгновение застывали, но очень быстро понимали, что власть и людей все же надо разделять. Хотя я до сих пор не осуждаю тех украинцев, кто не разделяет. Я знаю, что за этим стоят огромная боль, страдания и лишения.

Поэтому все, что мы можем сегодня дать украинцам - это понимание и поддержку. Всегда и во всем.

В этой ситуации мы можем только сами, каждый из нас, взять на себя ответственность за нашу свободу и независимость.

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