Эксклюзив по цене суперкара: представлен самый дорогой в мире мотоцикл 24.02.2025, 18:55

Его собирают вручную из дорогих материалов.

Французский производитель эксклюзивной мототехники Midual презентовал свою новую модель Type 1 Quintessence. Она стоит 300 000 евро (на уровне нового суперкара Lamborghini Temerario) и это самый дорогой мотоцикл, который выпускается серийно. Ее подробности раскрыли на сайте Midual.

Новый Midual Type 1 Quintessence — спортивный мотоцикл класса street fighter, который собирают вручную по индивидуальному заказу. Он в три раза дороже спортбайка Aston Martin, который еще недавно считался самым дорогим в мире. На изготовление одного такого байка уходит 1000 часов.

Высокая цена Midual Type 1 Quintessence обусловлена вниманием к деталям и дорогими материалами, подобранными по индивидуальному заказу покупателя. В его конструкции использованы полированный алюминий и роскошная кожа, а циферблаты приборов напоминают роскошные часы.

При изготовлении мотоцикла применяется точечная сварка, которую используют в аэрокосмической отрасли. Конструкция силового агрегата довольно необычная, ведь двухцилиндровый оппозитный двигатель разместили поперечно.

Этот 1,0-литровый мотор развивает 106 л. с. и работает в паре с 6-ступенчатой механической КПП. Мотоцикл весит 239 кг, а его оснащение включает регулируемые амортизаторы Öhlins и тормоза Brembo.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com