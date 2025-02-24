Заряжать электромобили в Беларуси станет дороже

Заряжать электромобили в Беларуси станет дороже4
- 24.02.2025, 19:39
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С 1 марта.
Один из белорусских операторов зарядных станций для электромобилей предупредил об изменении тарифов.
Услуга подорожает с 1 марта у Evika! Сообщение об этом появилось на сайте «Белтелекома».
Новая стоимость зарядки для физлиц составит 0,43 рубля за 1 кВ*ч при использовании переменного тока (сейчас цена составляет 0,4 рубля) и 0,56 рубля за 1 кВ*ч при зарядке постоянным током. НДС уже входит в эту сумму.
Для юрлиц и ИП новые тарифы составят 0,36 рубля и 0,46 рубля соответственно, но это без учета НДС.
В Беларуси насчитывается 200 зарядных станций Evika!, из них 46 в Минске.