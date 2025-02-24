Заряжать электромобили в Беларуси станет дороже 4 24.02.2025, 19:39

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С 1 марта.

Один из белорусских операторов зарядных станций для электромобилей предупредил об изменении тарифов.

Услуга подорожает с 1 марта у Evika! Сообщение об этом появилось на сайте «Белтелекома».

Новая стоимость зарядки для физлиц составит 0,43 рубля за 1 кВ*ч при использовании переменного тока (сейчас цена составляет 0,4 рубля) и 0,56 рубля за 1 кВ*ч при зарядке постоянным током. НДС уже входит в эту сумму.

Для юрлиц и ИП новые тарифы составят 0,36 рубля и 0,46 рубля соответственно, но это без учета НДС.

В Беларуси насчитывается 200 зарядных станций Evika!, из них 46 в Минске.

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