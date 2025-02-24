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Дания передала Украине 12 из 19 обещанных самолетов F-16

  • 24.02.2025, 19:29
  • 1,072
Дания передала Украине 12 из 19 обещанных самолетов F-16
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Остальные ожидаются в этом году.

Дания уже передала в Украину 12 из 19 обещанных истребителей F-16, а остальные будут доставлены в течение 2025 года.

Об этом сообщил министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен, информирует «Интерфакс-Украина».

«Для меня большая честь, что Дания смогла обязаться передать 19 самолетов F-16. 12 из них доставлены. И остальные также будут в небе Украины в этом году», - сказал он.

По его словам, этому решению предшествовали длительные дискуссии, но страна вместе с Нидерландами смогла это сделать.

«И мы должны сделать еще больше. Думаю, Европа должна активизироваться. Связь между Украиной и Европой очень, очень важна. Также очень важно, чтобы Европа смогла сделать еще больше, а также инвестировать еще больше в военный потенциал», - подчеркнул Поульсен.

По его словам, Европа стремится сделать больше. Он заверил в широкой поддержке украинцев со стороны Дании.

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