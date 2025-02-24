Музыканты рок-группы U2 поддержали Украину исполнением фрагмента поэмы Шевченко
- 24.02.2025, 20:19
Это произведение было отправлено Владимиру Зеленскому еще в первые дни войны.
На странице U2 в Instagram 24 февраля появилось сообщение с музыкальным отрывком, созданным на слова Тараса Шевченко. Вокалист Боно исполнил его под фортепиано, а вместе с гитаристом и клавишником Эджем они вспомнили, что это произведение было отправлено Владимиру Зеленскому еще в первые дни войны в 2022 году.
«Шевченко для многих определил самую сущность украинскости», – написал Боно, добавив, что обеспокоенность будущим Европы сейчас объединяет всех, кто верит в свободу.
Группа также представила собственное исполнение отрывка поэмы «И мертвым, и живым…» на английском языке.