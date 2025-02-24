Крупнейшие угольные компании России отчитались о многомиллиардных убытках 24.02.2025, 21:08

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Санкции работают.

Российская угольная промышленность — одна из крупнейших сырьевых отраслей экономики, включающая более 30 моногородов и сотни тысяч занятых, — скатилась в тяжелый кризис на фоне санкций Запада, падения спроса в Азии и проблем с вывозом продукции по сети РЖД, пишет The Moscow Times.

Две из крупнейших угольных компании страны — «Мечел» и «Распадская» — по итогам 2024 года в сумме получили около 50 млрд рублей чистого убытка, следует из отчетов по МСФО, опубликованных 20 февраля и 21 февраля соответственно.

«Распадская», управляющая главной угольной шахтой России с запасами почти 500 млн тонн, потеряла 17% выручки и 36% валовой прибыли и завершила год с чистым убытком на $133 млн против прибыли в $440 млн годом ранее. Чтобы покрыть кассовые разрывы компания израсходовала три четверти запасов наличных на счетах: из 337 млн в начале года у «Распадской» осталось лишь $87 млн на конец декабря.

«Мечел» отчитался о падении выручки на 5% (до 335 млрд рублей), показателя EBITDA — на 35% и получил за год чистый убыток на 37 млрд рублей. Результаты у обеих компаний — «плачевные», пишут аналитики ПСБ: слабая конъюнктура мировых угольных рынков придавила цены, а санкции, закрывшие для угольщиков западные рынки, вынудили продавать продукцию в Азию со скидками.

Дополнительной головной болью для «Мечела» стало резкое повышение ключевой ставки ЦБ. Оно «повлекло за собой рост расходов на обслуживание кредитного портфеля и сокращение свободного денежного потока, что наложило ограничения на финансирование капитальных расходов, ремонтных и экологических программ», говорится в релизе «Мечела». Чистый, то есть не покрытый денежным резервами, долг компании за год вырос на 4%, до 259,4 млрд рублей и в 4,6 раза превышает EBITDA. В декабре «Мечел» договорился с основными кредиторами — ВТБ и Газпромбанком — об отсрочке погашения задолженности: платежи 2025-26 гг на 35 млрд рублей будут перенесены на 2027-30 гг.

Что касается «Распадской», то ее результаты оказались «заметно хуже ожиданий», пишут аналитики БКС: вторую половину года компания сработала с отрицательным денежным потоком — отток со счетов оказался меньше поступлений на $216 млн. В целом же угольная отрасль, по данным Росстата, получила 80 млрд рублей сальдированного убытка за январь–ноябрь прошлого года.

Проблемой для угольщиков стали санкции: в отличие от нефти и газа, которые Европа продолжает закупать, пусть и в небольших объемах, уголь попал под тотальное эмбарго, а крупные угольные компании, включая СУЭК и «Мечел», были внесены в санкционные списки США.

Как итог: за год угольщикам удалось продать на внешние рынки 195 млн тонн продукции — на 17,5 млн тонн меньше, чем годом ранее, и на 26,2 тонн меньше показателя 2022 года. По сравнению с довоенным 2021 годом (223,4 млн тонн) угольный экспорт из России обвалился на 13%, а его текущие объемы стали самыми низкими за последние 6 лет. Поставки в Индию упали на 37% по сравнению с предыдущим годом и составили 25 млн тонн, тогда как экспорт в Турцию сократился еще сильнее — на 39%, до 14 млн тонн. Крупнейший импортер Китай в 2024 году также снизил импорт российского угля — на 7% по сравнению с 2023-м.

Как отмечают аналитики Argus, ситуацию для угольщиков усугубили проблемы на железных дорогах, которые оказались не готовы к «развороту экономики на Восток». Нехватка локомотивов и машинистов при увеличении грузопотока поставили РЖД на грань транспортного коллапса: средняя скорость движения на сети упала ниже 35 км/ч и стала минимальной с 1991 года. Из-за пробок на железных дорогах несколько угольных компаний не смогли осуществить поставки на экспорт в соответствии с планом, рассказывали Bloomberg топ-менеджеры.

2025 год для отрасли также «будет непростым», предупреждают аналитики ПСБ: «Триггеров для роста цен на уголь и намеков на скорое снятие санкций нет, логистика остается дорогой, а рубль крепким».

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