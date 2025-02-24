Украина получит от Литвы системы ПВО ближнего радиуса действия
- 24.02.2025, 22:05
Об этом заявил президент Литвы.
В понедельник, 24 февраля, президент Литвы Гитанас Науседа объявил, что его страна вскоре передаст Украине системы противовоздушной обороны ближнего радиуса действия RBS-70.
Об этом сообщает LRT.
По информации издания, президент Литвы сделал это заявление во время своего визита в Киев, где он участвовал в Саммите в поддержку Украины.
«Литва, со своей стороны, уже имеет хорошие новости для Украины, и вскоре мы поставим системы противовоздушной обороны ближнего радиуса действия RBS-70», — заявил он.
Зенитно-ракетный комплекс малой дальности RBS-70 помог украинским Силам обороны в августе 2023 года уничтожить российский Ка-52.
Дальность поражения воздушных целей для RBS-70 в варианте Mk 2 составляет до семи километров, а в варианте RBS-70NG — до девяти.
Особенностями этого комплекса является использование «холодного старта» для отстрела ракеты и «лазерной тропы» для наведения на цель.