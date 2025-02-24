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Украина получит от Литвы системы ПВО ближнего радиуса действия

  • 24.02.2025, 22:05
Украина получит от Литвы системы ПВО ближнего радиуса действия

Об этом заявил президент Литвы.

В понедельник, 24 февраля, президент Литвы Гитанас Науседа объявил, что его страна вскоре передаст Украине системы противовоздушной обороны ближнего радиуса действия RBS-70.

Об этом сообщает LRT.

По информации издания, президент Литвы сделал это заявление во время своего визита в Киев, где он участвовал в Саммите в поддержку Украины.

«Литва, со своей стороны, уже имеет хорошие новости для Украины, и вскоре мы поставим системы противовоздушной обороны ближнего радиуса действия RBS-70», — заявил он.

Зенитно-ракетный комплекс малой дальности RBS-70 помог украинским Силам обороны в августе 2023 года уничтожить российский Ка-52.

Дальность поражения воздушных целей для RBS-70 в варианте Mk 2 составляет до семи километров, а в варианте RBS-70NG — до девяти.

Особенностями этого комплекса является использование «холодного старта» для отстрела ракеты и «лазерной тропы» для наведения на цель.

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