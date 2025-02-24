Rheinmetall хочет перевести два гражданских завода на производство оружия
- 24.02.2025, 22:25
Немецкий оружейный концерн планирует производить боеприпасы на заводах в Берлине и Нойсе.
Немецкий оружейный концерн Rheinmetall планирует перепрофилировать два своих завода, на которых производят автомобильные детали. Предприятия могут стать военными.
Об этом сообщает Spiegel.
Отмечается, что вместо производства деталей для автомобилей и других гражданских компонентов Rheinmetall планирует в будущем производить боеприпасы на заводах в Берлине и Нойсе.
Однако окончательное решение еще не принято.
Сейчас заводы принадлежат подразделению Power Systems, которое занимается продукцией для автопрома и энергетики. Заводы ощущают на себе негативные последствия кризиса в автомобильной промышленности. Ведь продажи за три квартала 2024 года несколько сократились. В то же время продажи военной продукции за этот же период выросли на 64,3%.
В компании подтвердили журналистам, что действительно рассматривают перепрофилирование предприятий, однако решение еще не принято.
«Что касается военной продукции, Rheinmetall сейчас использует все доступные варианты, чтобы увеличить производство, в том числе боеприпасов... Однако финальные решения по поводу этой затеи еще не принимались», - отметили в ответе.