Рютте: НАТО продолжит поддерживать и стоять рядом с Украиной 24.02.2025, 23:17

Марк Рютте

Генсек НАТО записал обращение по случаю 3-й годовщины полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время видеообращения по случаю 3-й годовщины полномасштабного вторжения России в Украину заявил, что Альянс продолжит поддержку нашего государства.

«Сейчас, когда мы отмечаем 3 года с начала полномасштабного вторжения России в Украину, жизненно важно, чтобы мы еще больше настаивали на достижении справедливого и прочного мира. Европейские союзники готовы и стремятся внести свой вклад - в том числе путем предоставления надежных гарантий безопасности и большей финансовой помощи», - отметил глава Североатлантического альянса.

As we mark 3 years since Russia launched its full-scale invasion of Ukraine, it is vital that we push even harder for a just and lasting peace.



European allies are ready and willing to do their part - including with robust security guarantees and more financial assistance pic.twitter.com/KXGcfwrio6 — Mark Rutte (@SecGenNATO) February 24, 2025

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