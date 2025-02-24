Рютте: НАТО продолжит поддерживать и стоять рядом с Украиной
- 24.02.2025, 23:17
Генсек НАТО записал обращение по случаю 3-й годовщины полномасштабного вторжения РФ в Украину.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время видеообращения по случаю 3-й годовщины полномасштабного вторжения России в Украину заявил, что Альянс продолжит поддержку нашего государства.
«Сейчас, когда мы отмечаем 3 года с начала полномасштабного вторжения России в Украину, жизненно важно, чтобы мы еще больше настаивали на достижении справедливого и прочного мира. Европейские союзники готовы и стремятся внести свой вклад - в том числе путем предоставления надежных гарантий безопасности и большей финансовой помощи», - отметил глава Североатлантического альянса.
As we mark 3 years since Russia launched its full-scale invasion of Ukraine, it is vital that we push even harder for a just and lasting peace.— Mark Rutte (@SecGenNATO) February 24, 2025
European allies are ready and willing to do their part - including with robust security guarantees and more financial assistance pic.twitter.com/KXGcfwrio6