закрыть
24 февраля 2025, понедельник, 23:57
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Рютте: НАТО продолжит поддерживать и стоять рядом с Украиной

  • 24.02.2025, 23:17
Рютте: НАТО продолжит поддерживать и стоять рядом с Украиной
Марк Рютте

Генсек НАТО записал обращение по случаю 3-й годовщины полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время видеообращения по случаю 3-й годовщины полномасштабного вторжения России в Украину заявил, что Альянс продолжит поддержку нашего государства.

«Сейчас, когда мы отмечаем 3 года с начала полномасштабного вторжения России в Украину, жизненно важно, чтобы мы еще больше настаивали на достижении справедливого и прочного мира. Европейские союзники готовы и стремятся внести свой вклад - в том числе путем предоставления надежных гарантий безопасности и большей финансовой помощи», - отметил глава Североатлантического альянса.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Любопытный глазок вертухая
Любопытный глазок вертухая Владимир Халип
«Тунеядец» – это звучит гордо
«Тунеядец» – это звучит гордо Ирина Халип
Вызов для России
Вызов для России Петр Олещук
На переговорах США и РФ есть ключевая тема
На переговорах США и РФ есть ключевая тема Леонид Невзлин