закрыть
24 февраля 2025, понедельник, 23:58
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

ВСУ разбили колонну и уничтожили бронетехнику россиян на Купянском направлении

  • 24.02.2025, 23:54
ВСУ разбили колонну и уничтожили бронетехнику россиян на Купянском направлении

Видеофакт.

На Купянском направлении украинские воины нанесли несколько точных ударов по российским оккупантам. Штурм врага был отбит, уничтожены танк и БТР, поражены 3 БТРа.

Об этом сообщаетTelegram-канал оперативно-стратегической группировки войск «Хортица».

На восточном направлении 24 февраля враг начал штурмовые действия с бронетехникой. Однако ВСУ отбили штурм российских войск, которые двигались колонной в направлении окрестностей Лозовой.

По сообщению ОСГВ, пилоты дронов точными ударами отработали по вражеской технике, лишив оккупантов нескольких бронемашин.

«Бойцы отдельного полка беспилотных систем «Ахиллес» совместно с гвардейцами 1-й Президентской бригады оперативного назначения «Буревій» и десантниками 77-й отдельной аэромобильной бригады заблаговременно обнаружили и сожгли вражескую бронетехнику», - отметили в группировке войск.

Мастерскую работу украинских операторов дронов показали на видео воины 429 отдельного полка беспилотных систем «Ахиллес».

В результате совместных действий потерь украинских позиций не допущено.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Любопытный глазок вертухая
Любопытный глазок вертухая Владимир Халип
«Тунеядец» – это звучит гордо
«Тунеядец» – это звучит гордо Ирина Халип
Вызов для России
Вызов для России Петр Олещук
На переговорах США и РФ есть ключевая тема
На переговорах США и РФ есть ключевая тема Леонид Невзлин