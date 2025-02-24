ВСУ разбили колонну и уничтожили бронетехнику россиян на Купянском направлении
- 24.02.2025, 23:54
Видеофакт.
На Купянском направлении украинские воины нанесли несколько точных ударов по российским оккупантам. Штурм врага был отбит, уничтожены танк и БТР, поражены 3 БТРа.
Об этом сообщаетTelegram-канал оперативно-стратегической группировки войск «Хортица».
На восточном направлении 24 февраля враг начал штурмовые действия с бронетехникой. Однако ВСУ отбили штурм российских войск, которые двигались колонной в направлении окрестностей Лозовой.
По сообщению ОСГВ, пилоты дронов точными ударами отработали по вражеской технике, лишив оккупантов нескольких бронемашин.
«Бойцы отдельного полка беспилотных систем «Ахиллес» совместно с гвардейцами 1-й Президентской бригады оперативного назначения «Буревій» и десантниками 77-й отдельной аэромобильной бригады заблаговременно обнаружили и сожгли вражескую бронетехнику», - отметили в группировке войск.
Мастерскую работу украинских операторов дронов показали на видео воины 429 отдельного полка беспилотных систем «Ахиллес».
В результате совместных действий потерь украинских позиций не допущено.