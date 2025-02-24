В Литве начался демонтаж линий электропередач, соединявших страну с РФ

В Литве начался демонтаж линий электропередач, соединявших страну с РФ1
- 24.02.2025, 23:30
Это последний шаг на пути к энергетической независимости Литвы.
Сегодня, 24 февраля, на пятнадцатый день синхронной работы с сетью континентальной Европы, в Литве начался демонтаж линий электропередач с Калининградом, передает Delfi.
Работы по демонтажу будут проводиться в течение ближайших полутора лет. Всего будет снесено 544 опоры и демонтировано 230 километров проводов.
«Три линии, соединяющие нас с Калининградом, будут демонтированы. Линии с Беларусью также будут демонтированы», – сказал министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас.
По его словам, работы по демонтажу имеют как символическое, так и практическое значение.
«Демонтаж линий и снос опор также позволит освободить большое количество земли. Это около 900 гектаров, которые достанутся фермерам», – говорит Ж. Вайчюнас.
Часть инфраструктуры достанется Украине
Часть демонтированной Литвой энергетической инфраструктуры, связанной с Россией, будет передана в Украину.
Старые опоры линии электропередачи будут утилизированы. А провода сдадут в металлолом.
Синхронизация с континентальной европейской электросетью произошла 9 февраля 2025 года.
«Это последний шаг на пути к энергетической независимости Литвы», – подчеркнул литовский министр энергетики.