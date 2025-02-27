Нелегалы с удвоенной силой штурмуют границу Беларуси и Польши 1 27.02.2025, 14:25

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С начала года зафиксировано 600 попыток.

С начала 2025 года сотрудники Подляского отдела Погранслужбы Польши зафиксировали более 600 попыток незаконного перехода границы с Беларусью. За аналогичный период прошлого года таких попыток было 280, пишет MOST.

Ежедневно пограничники пресекают более десяти таких попыток. Например, 25 февраля границу пытались перейти 11 мигрантов (одна группа замечена в районе заставы Наревка, вторая — в районе заставы Пласка), 24 февраля — 30. Тогда же пограничники задержали двух курьеров, которые планировали перевозить нарушителей границы.

Однако увеличение количества попыток нелегального перехода границы не обязательно свидетельствует о росте числа нерегулярных мигрантов. Невозможно подсчитать, сколько попыток нелегально перейти границу предпринимает один и тот же человек. Часто, завидев пограничников, иностранцы возвращаются вглубь Беларуси, а затем пробуют штурмовать ее снова.

После укрепления пограничного забора летом 2024 года нарушителям стало значительно труднее перейти границу. Поэтому можно предположить, что один и тот же человек вынужден предпринимать больше попыток и, соответственно, чаще попадает в статистику Пограничной службы.

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