Прилетевший из Беларуси объект проломил крышу дома в Польше 1 28.02.2025, 9:06

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«Если бы попало в человека, убило бы».

Контрабанда из Беларуси в Польшу приобрела новую форму — ее доставляют через границу с помощью метеорологических шаров и дронов. Один из таких объектов, к которому была привязана партия сигарет, недавно пробил крышу дома в польской гмине Шудялово. Подробности рассказывает Polskie Radio.

Груз повредил крышу здания в деревне Кнышевичи

Один из таких грузов, содержащий более полутора тысяч пачек сигарет без польских акцизных марок, повредил крышу здания в деревне Кнышевичи Сокольского повята неподалеку от границы с Беларусью. Изначально предполагалось, что это метеорит. Момент падения груза зафиксировал наблюдатель неба из Кнышевичей Станислав Ницевич, связанный с сетью Skytinel:

«Это первый случай, когда груз приземлился в жилом районе и повредил здание. Такие грузы падают уже несколько месяцев. Обычно они оказывались в поле или в лесу. Здесь же возникла опасность: если бы кто-то находился во дворе, он мог бы не успеть укрыться, услышав свист».

По словам Станислава Ницевича, повреждения крыши довольно серьезные:

«Вмятина на крыше размером около полутора на один метр. Повреждены стропила. Удар был мощный — если бы это попало в человека, убило бы».

О контрабандном грузе в Пограничную службу Польши сообщили местные жители.

Найденный груз с контрабандой

Пресс-секретарь Подляского отдела польской Пограничной службы Катажина Зданович признала, что это самый серьезный инцидент с контрабандой на данный момент. Она добавила, что в последние дни в гминах Сидра и Кузница были обнаружены грузы нелегальных сигарет аналогичного размера.

«Пограничная служба устанавливает личности преступников. Зачастую их задерживают по горячим следам, когда они пытаются забрать нелегальный груз. В Подляском отделе Пограничной службы с начала года было выявлено более десяти случаев незаконного ввоза сигарет с использованием метеорологических шаров», — рассказала Катажина Зданович.

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