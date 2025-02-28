Прилетевший из Беларуси объект проломил крышу дома в Польше

Прилетевший из Беларуси объект проломил крышу дома в Польше1
- 28.02.2025, 9:06
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«Если бы попало в человека, убило бы».
Контрабанда из Беларуси в Польшу приобрела новую форму — ее доставляют через границу с помощью метеорологических шаров и дронов. Один из таких объектов, к которому была привязана партия сигарет, недавно пробил крышу дома в польской гмине Шудялово. Подробности рассказывает Polskie Radio.
Груз повредил крышу здания в деревне Кнышевичи
Один из таких грузов, содержащий более полутора тысяч пачек сигарет без польских акцизных марок, повредил крышу здания в деревне Кнышевичи Сокольского повята неподалеку от границы с Беларусью. Изначально предполагалось, что это метеорит. Момент падения груза зафиксировал наблюдатель неба из Кнышевичей Станислав Ницевич, связанный с сетью Skytinel:
«Это первый случай, когда груз приземлился в жилом районе и повредил здание. Такие грузы падают уже несколько месяцев. Обычно они оказывались в поле или в лесу. Здесь же возникла опасность: если бы кто-то находился во дворе, он мог бы не успеть укрыться, услышав свист».
По словам Станислава Ницевича, повреждения крыши довольно серьезные:
«Вмятина на крыше размером около полутора на один метр. Повреждены стропила. Удар был мощный — если бы это попало в человека, убило бы».
О контрабандном грузе в Пограничную службу Польши сообщили местные жители.
Найденный груз с контрабандой
Пресс-секретарь Подляского отдела польской Пограничной службы Катажина Зданович признала, что это самый серьезный инцидент с контрабандой на данный момент. Она добавила, что в последние дни в гминах Сидра и Кузница были обнаружены грузы нелегальных сигарет аналогичного размера.
«Пограничная служба устанавливает личности преступников. Зачастую их задерживают по горячим следам, когда они пытаются забрать нелегальный груз. В Подляском отделе Пограничной службы с начала года было выявлено более десяти случаев незаконного ввоза сигарет с использованием метеорологических шаров», — рассказала Катажина Зданович.