закрыть
28 февраля 2025, пятница, 11:57
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Какие продукты едят люди, которые живут до 100 лет: топ-10

  • 28.02.2025, 11:35
  • 1,064
Какие продукты едят люди, которые живут до 100 лет: топ-10

Ученые изучили рацион долгожителей.

Поскольку диета играет важную роль в старении, многие исследователи изучали рацион долгожителей из так называемых ««голубых зон» — регионов мира, где люди живут значительно дольше, таких как Окинава в Японии, Сардиния в Италии и других, пишет health.com.

В итоге ученые выделили 10 продуктов, которые едят долгожители. Эти богатые питательными веществами продукты способствуют общему здоровью и поддерживают здоровое старение.

Фасоль. Является важной частью рациона ««голубой зоны». Она богата белком, клетчаткой, витаминами и минералами.

Листовая зелень. Еще один основной продукт питания в «голубой зоне», богатый витаминами и минералами. Исследования связывают зелень с улучшением иммунитета и здоровья сердца.

Орехи и семена. Употребление в пищу орехов является обычной привычкой для долгожителей в «голубых зонах». Они полны полезных жиров, белков и клетчатки и являются отличным источником многих витаминов и минералов.

Цельные зерна. Напрямую связаны со здоровым старением. Такие продукты, как цельная пшеница, киноа и коричневый рис, являются отличными источниками сложных углеводов, которые богаты клетчаткой и другими питательными веществами.

Оливковое масло. Богато мононенасыщенными жирными кислотами, которые связаны со многими маркерами здоровья сердца. Может снизить уровень холестерина и помочь бороться со свободными радикалами, связанными с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Куркума. Является ключевым ингредиентом для долгожителей в некоторых «голубых зонах», часто добавляется в рагу, супы и чаи. Она может помочь уменьшить хроническое воспаление, способствовать здоровому пищеварению и повысить иммунную функцию.

Сладкий картофель. Исследования показывают, что фиолетовый сладкий картофель, богатый биоактивными соединениями, обладает антивозрастным потенциалом и может способствовать долголетию.

Морепродукты. Основные питательные вещества морепродуктов могут способствовать долголетию и общему здоровью. Например, рыба, богатая жирными кислотами омега-3, может принести пользу здоровью и работе мозга, уменьшить воспаление и поддержать здоровье сердца.

Фрукты. Содержат необходимые витамины, клетчатку и антиоксиданты, которые способствуют общему здоровью и жизненной силе.

Чаи. Горячие чаи являются стандартной частью жизни для многих долгожителей «голубых зон», обеспечивая комфорт и пользу для здоровья. Зеленый чай содержит много биологически активных соединений и часто производится из местных растений.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Путин торгует краденым
Путин торгует краденым Виталий Портников
ЕС берет на себя основные усилия по поддержке Украины
ЕС берет на себя основные усилия по поддержке Украины Петр Олещук
Это утро избавило от иллюзий самых недоверчивых
Это утро избавило от иллюзий самых недоверчивых Наталья Радина
Любопытный глазок вертухая
Любопытный глазок вертухая Владимир Халип