Какие продукты едят люди, которые живут до 100 лет: топ-10
- 28.02.2025, 11:35
- 1,064
Ученые изучили рацион долгожителей.
Поскольку диета играет важную роль в старении, многие исследователи изучали рацион долгожителей из так называемых ««голубых зон» — регионов мира, где люди живут значительно дольше, таких как Окинава в Японии, Сардиния в Италии и других, пишет health.com.
В итоге ученые выделили 10 продуктов, которые едят долгожители. Эти богатые питательными веществами продукты способствуют общему здоровью и поддерживают здоровое старение.
Фасоль. Является важной частью рациона ««голубой зоны». Она богата белком, клетчаткой, витаминами и минералами.
Листовая зелень. Еще один основной продукт питания в «голубой зоне», богатый витаминами и минералами. Исследования связывают зелень с улучшением иммунитета и здоровья сердца.
Орехи и семена. Употребление в пищу орехов является обычной привычкой для долгожителей в «голубых зонах». Они полны полезных жиров, белков и клетчатки и являются отличным источником многих витаминов и минералов.
Цельные зерна. Напрямую связаны со здоровым старением. Такие продукты, как цельная пшеница, киноа и коричневый рис, являются отличными источниками сложных углеводов, которые богаты клетчаткой и другими питательными веществами.
Оливковое масло. Богато мононенасыщенными жирными кислотами, которые связаны со многими маркерами здоровья сердца. Может снизить уровень холестерина и помочь бороться со свободными радикалами, связанными с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Куркума. Является ключевым ингредиентом для долгожителей в некоторых «голубых зонах», часто добавляется в рагу, супы и чаи. Она может помочь уменьшить хроническое воспаление, способствовать здоровому пищеварению и повысить иммунную функцию.
Сладкий картофель. Исследования показывают, что фиолетовый сладкий картофель, богатый биоактивными соединениями, обладает антивозрастным потенциалом и может способствовать долголетию.
Морепродукты. Основные питательные вещества морепродуктов могут способствовать долголетию и общему здоровью. Например, рыба, богатая жирными кислотами омега-3, может принести пользу здоровью и работе мозга, уменьшить воспаление и поддержать здоровье сердца.
Фрукты. Содержат необходимые витамины, клетчатку и антиоксиданты, которые способствуют общему здоровью и жизненной силе.
Чаи. Горячие чаи являются стандартной частью жизни для многих долгожителей «голубых зон», обеспечивая комфорт и пользу для здоровья. Зеленый чай содержит много биологически активных соединений и часто производится из местных растений.