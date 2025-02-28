Зеленский в прямом эфире жестко поспорил с Трампом и Вэнсом

Зеленский в прямом эфире жестко поспорил с Трампом и Вэнсом2
- 28.02.2025, 20:42
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Украинский президент сказал, что приехал в США «не в карты играть».
Между президентом Украины Владимиром Зеленским, американским лидером Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом в прямом эфире возник ожесточенный спор, сообщает «Униан».
Зеленский говорил Ди Вэнсу, что Украина до сих пор способна обороняться и сопротивляться России, тогда как тот доказывал, что страна имеет много проблем. Между ними начался спор на повышенных тонах.
В разговор вмешался Трамп и сказал, что Зеленский должен быть благодарным, поскольку он «не имеет карт на руках» и не может говорить Вашингтону «хочу то - хочу се». В ответ украинский президент сказал, что приехал в США «не в карты играть».