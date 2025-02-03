На Марсе нашли загадочную квадратную структуру 8 3.02.2025, 11:16

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Илон Маск хочет отправить туда астронавтов.

Глава компании SpaceX Илон Маск заявил, что на Марс необходимо отправить астронавтов, чтобы исследовать загадочную «квадратную структуру». Ее заметила на поверхности Красной планеты межпланетная станция NASA Mars Reconnaissance Orbiter, пишет Daily Mail (перевод - «Фокус»).

Снимок завирусился в сети после того, как его опубликовали в Reddit, где сразу же предположили, что необычная структура может быть первым найденным археологическим объектом на Красной планете. Этим снимком позже поделился и популярный американский подкастер Джо Роган, который назвал увиденное «чертовски диким».

На этот пост своего старого друга ответил Илон Маск, который написал: «Мы должны отправить астрономов на Марс для исследования».

Эксперты пока не дали никаких научных объяснений по поводу того, что это может быть. Сторонники же теорий заговоров утверждают, что на Марсе найдены «свидетельства инопланетной цивилизации».

По некоторым оценкам, квадратная структура имеет протяженность по 235 метров с каждой стороны. Конспирологи сравнивают размер объекта с Великой пирамидой Гизы, у которой каждая сторона равна примерно 230 метрам.

Расчеты, сделанные при помощи ИИ, также предполагают, что структура на марсе имеет наклон в 51,5 градуса, как у пирамиды Хеопса.

Также в Сети смогли улучшить снимок, сделанный космическим аппаратом, и на фотографии стали четче видны линии.

На данный момент пока неизвестно, какой происхождение имеет эта структура на Марсе, но науке известно не мало объектов квадратной формы, которые создала природа. К примеру, тысячи квадратных и прямоугольных объектов можно найти в Тасмании, Австралия. Мозаичная "мостовая" Иглхок-Нек расположена в часе езда от Хобарта, столицы Тасмании.

Камни, которые похожи на рукотворную плитку, состоят из алеврита и образовались около 300 млн лет назад во время движения литосферных плит.

Несмотря это, конспирологи продолжают утверждать, что на Марсе были найдены руины утерянной марсианской цивилизации. Но многолетняя история подобных открытий на Марсе показывает, что все они имеют очень простое объяснение.

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