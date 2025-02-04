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В Беларуси стартуют продажи нового совместного с Volvo седана Geely Preface

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  • 4.02.2025, 19:42
  • 2,108
В Беларуси стартуют продажи нового совместного с Volvo седана Geely Preface

Как он выглядит.

На белорусском рынке в ближайшее время стартуют продажи нового седана Geely Preface, сообщает av.by.

Так, в январе стало известно, что «Джили Префейс» получил в Беларуси одобрение типа транспортного средства (ОТТС). Новинка уже есть на территории завода «Белджи».

И сообщается, что продажи четырехдверного седана в Беларуси должны стартовать уже в ближайшее время. Хотя пока держат в секрете комплектацию и стоимость «Джили Префейс» для белорусского рынка.

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