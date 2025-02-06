Андрей Шарендо: Встретим Полину вместе! 2 6.02.2025, 16:47

3,736

В 17:20 на железднодорожном вокзале в Вильнюсе.

Активистка гражданской кампании «Европейская Беларусь» Полина Шарендо-Панасюк покинула Беларусь и едет в Вильнюс. Ее муж Андрей Шарендо сообщил сайту Charter97.org, что каждый желающий может встретить известную оппозиционерку в столице Литвы:

— Полина приедет в Вильнюс в 17:20 по местному времени. Встречаемся возле входа на железнодорожный вокзал.

Полина Шарендо-Панасюк вышла на свободу 1 февраля. Фактически она провела в тюрьме более четырех лет.

Напомним, активистку «Европейской Беларуси» задержали 3 января 2021 года. 9 июня 2021 г. суд Московского района Бреста приговорил ее к двум годам колонии, после чего ей несколько раз добавляли срок.

Полина Шарендо-Панасюк отбыла в колонии фактически четыре срока: матери двоих детей, после вынесения первого приговора три раза продлевали тюремный срок. Практически все время за решеткой Полина находилась в полной изоляции. В колонии у нее сильно ухудшилось здоровье.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com