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Андрей Шарендо: Встретим Полину вместе!

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  • 6.02.2025, 16:47
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Андрей Шарендо: Встретим Полину вместе!

В 17:20 на железднодорожном вокзале в Вильнюсе.

Активистка гражданской кампании «Европейская Беларусь» Полина Шарендо-Панасюк покинула Беларусь и едет в Вильнюс. Ее муж Андрей Шарендо сообщил сайту Charter97.org, что каждый желающий может встретить известную оппозиционерку в столице Литвы:

— Полина приедет в Вильнюс в 17:20 по местному времени. Встречаемся возле входа на железнодорожный вокзал.

Полина Шарендо-Панасюк вышла на свободу 1 февраля. Фактически она провела в тюрьме более четырех лет.

Напомним, активистку «Европейской Беларуси» задержали 3 января 2021 года. 9 июня 2021 г. суд Московского района Бреста приговорил ее к двум годам колонии, после чего ей несколько раз добавляли срок.

Полина Шарендо-Панасюк отбыла в колонии фактически четыре срока: матери двоих детей, после вынесения первого приговора три раза продлевали тюремный срок. Практически все время за решеткой Полина находилась в полной изоляции. В колонии у нее сильно ухудшилось здоровье.

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