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Цена на российскую нефть упала ниже $60 за баррель

  • 6.02.2025, 19:40
Цена на российскую нефть упала ниже $60 за баррель

Такой низкой цены не было с мая.

Цена на российскую сырую нефть впервые с декабря опустилась ниже ценового предела $60 за баррель. Это один из нескольких признаков того, что новые санкции США наносят вред России, пишет Bloomberg.

Продавцы Urals, основного экспортного сорта российской нефти, вынуждены мириться со скидками до $16 за баррель. Такой низкой цены не было с мая.

После объявления США новых санкций скидка на нефть марки Urals в балтийском порту Приморск по оценке Argus, ключевого европейского образца North Sea Dated, резко выросла, достигнув в среду $15,70 за баррель.

Urals в точке экспорта также дешевеет по сравнению с ценой доставки в Индию. Эта скидка достигла $13 за баррель, что также больше всего с мая. Еженедельная оценка фрахта Argus для перевозки нефти из Приморска в Индию тоже выросла.

Ценовой порог $60 установили еще в конце 2022 года. Страны G7 договаривались регулярно пересматривать ограничение один раз в месяц, чтобы оно было на 5% ниже среднерыночной цены на российскую нефть и нефтепродукты, но ни разу это не сделали.

За это время Россия научилась обходить ограничения, используя «теневой флот» танкеров, часто с неизвестными страховщиками или собственниками, для поставки нефти на новые рынки, прежде всего в Азии. Благодаря этому российская нефть продается выше установленного ценового предела в течение большей части года.

В ответ страны G7 начали налагать санкции на танкеры и компании, вовлеченные в эти теневые операции. В декабре 2024 года страны Северной Европы также договорились усилить проверки страхования российских танкеров, проходящих через основные европейские проливы: Ла-Манш, Эресунн, Датские проливы.

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