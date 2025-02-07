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Дональд Трамп: Мы должны вернуть религию

  • 7.02.2025, 6:07
Дональд Трамп: Мы должны вернуть религию

Президент США создаст в Белом доме комиссию по религиозной свободе и офис по делам веры.

Президент Трамп, выступая в Капитолии на Национальном молитвенном завтраке, пообещал создать в Белом доме комиссию по религиозной свободе и офис по делам веры, сообщила Русская служба «Голоса Америки».

Он также сообщил, что позднее в четверг подпишет указ, в котором поручит главе Министерства юстиции Пэм Бонди создать целевую группу по борьбе с антихристианскими предубеждениями в структурах федерального правительства.

Задачей этой группы будет «немедленное пресечение всех форм антихристианских нападок и дискриминации в федеральном правительстве, включая Министерство юстиции, Налоговую службу, ФБР и другие агентства», – пояснил Трамп.

«Мы должны вернуть религию... Америка является и навеки пребудет единой страной, ведомой Богом», – сказал глава Белого дома.

Принимая участие в Национальном молитвенном завтраке в Капитолии, президент следует более чем 70-летней традиции. Мероприятие призвано объединять людей, придерживающихся различных политических взглядов и принадлежащих в разным партиям.

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