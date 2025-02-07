Трамп подписал указ о санкциях против Международного уголовного суда 7.02.2025, 8:15

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Президент США Дональд Трамп и премьер Израиля Биньямин Нетаньяху

Причиной стало расследование против Израиля.

Президент США Дональд Трамп подписал 6 февраля указ о введении санкций против Международного уголовного суда (суда). Причиной стало расследование суда против Израиля.

Об этом сообщает Associated Press.

В указе Трампа сказано, что действия МУС создают «опасный прецедент». На сейчас известно, что введенные санкции включают запрет на въезд должностных лиц Международного уголовного суда на территорию Соединенных Штатов.

Associated Press объяснило и напомнило, что Израиль является близким союзником США. МУС в свою очередь, недавно, еще до второго президентского срока Трампа, выдал ордер на арест премьер-министра Биньямина Нетаньяху за его действия по отношению к палестинцам в секторе Газа после нападения ХАМАС на Израиль в октябре 2023 года.

Санкции против Международного уголовного суда

Напомним, ранее NBC News при анонсе решения Трампа ввести санкции в отношении МУС писало, что указ также будет включать финансовые и визовые ограничения против должностных лиц суда которые способствовали расследованиям в отношении граждан США или их союзников. Также санкции коснутся членов семей сотрудников МУС.

Отметим, что во время первого президентского срока Трамп подчеркивал, что Международный уголовный суд не имеет юрисдикции, легитимности и авторитета в Соединенных Штатах, и ни США, ни Израиль не являются участниками Римского статута.

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