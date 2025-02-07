Страны Балтии отключаются от общей энергосистемы с Беларусью и Россией 2 7.02.2025, 9:08

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И переходят на региональную сеть Европейского Союза.

Литва, Латвия и Эстония в выходные, 8 февраля, отсоединятся от региональной электросети BRELL и переключаются на региональную сеть Европейского Союза.

Страны не исключают возможности кибератак со стороны России к моменту выхода, пишет Politico.

«Эстония подготовилась ко многим возможным сценариям риска в связи с нашим выходом из BRELL, включая киберугрозы», — заявил в ответе на вопрос POLITICO глава Центра кибербезопасности Эстонии Герт Аувяэрт.

Система BRELL, о которой идет речь, была создана в 2001 году. Она называется по первым буквам стран, которые в нее входят: Беларусь, Россия, Эстония, Латвия и Литва. Система предполагает связь линий электропередач всех этих пяти государств в одно электрическое кольцо. В случае аварийных ситуаций страны гарантируют друг другу поддержку резервами.

Решение о выходе из кольца страны приняли еще в 2019 году, но для решения технических вопросов нужно было время. Литва хотела отключиться от общей энергосистемы с Беларусью и Россией еще раньше, в 2024 году. Но для этого ей нужна была поддержка Эстонии и Латвии. Эстония же соглашалась только на дедлайн в конце 2025 года. В итоге три страны сумели прийти к консенсусу и договориться отключиться от общей с Беларусью и Россией энергосистемы к февралю 2025 года.

DW отмечает, что этот переход на европейскую сеть имеет только символическое значение, так как страны еще с 2022 года отказались от покупки российской или белорусской электроэнергии. Пользователи не должны заметить разницы при переходе на европейскую сеть.

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